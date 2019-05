Sant’Antimo: al via le celebrazioni

Come ogni anno l’immagine sacra della Madonna di Sant’Antimo verrà portata in processione dal paese fino al lungo viale che conduce all’Abbazia

SANT’ANTIMO. In occasione delle celebrazioni per la Festa di Sant’Antimo, l’arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino, insieme alla comunità diocesana presso l’Abbazia, informa che venerdì 10 maggio, con partenza alle 21 dalla chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Castelnuovo dell’Abate, si terrà la tradizionale processione di Sant’Antimo che si concluderà presso l’Abbazia con la Benedizione solenne e omaggio del cero, offerto alla Madonna da parte della comunità di Castelnuovo dell’Abate.

Come ogni anno l’immagine sacra della Madonna di Sant’Antimo verrà portata in processione dal paese, attraverserà alcune vie del centro storico, per poi scendere lungo il viale che conduce all’Abbazia. Il percorso, al buio, verrà illuminato dal fuoco delle fiaccole tenute in mano dai fedeli mentre le campane dell’Abbazia accompagneranno e guideranno la processione.

Il giorno successivo (sabato 11 maggio), Festa di Sant’Antimo, alle ore 18, presso l’Abbazia, verranno celebrati i Primi Vespri. Domenica 12 maggio, alle 11 la solenne Messa di Sant’Antimo in canto gregoriano e nel pomeriggio alle ore 17.30, sempre in canto gregoriano, i Vespri solenni.

Il canto gregoriano che accompagnerà le liturgie per la Festa di Sant’Antimo è diretto dal maestro Livio Picotti, il quale terrà un corso della durata di tre giorni, che prenderà il via venerdì 10 maggio e si concluderà con la partecipazione alla Santa Messa della domenica mattina.

Per poter partecipare al corso scrivere una mail a info@cerivo.it o chiamare il 329-2175896.