Sabato 6 e Domenica 7 ottobre prosegue la MontepulcianoRun

Sabato, una passeggiata per le cantine. Domenica, appuntamento da non perdere per gli agonisti, ma anche camminate senza impegno con partenza da San Biagio

MONTEPULCIANO. Dopo la Lumediluna, che anche per questa edizione ha segnato l’avvio della MontepulcianoRun, questa tre giorni dedicata al “benessere in movimento” prosegue con appuntamenti per agonisti ed altri ai quali possono davvero partecipare tutti. Come la Nobili Passi, la passeggiata di circa 6 km che sabato mattina alle 9,30 partirà da Piazza Sant’Agnese per portare i partecipanti in una passeggiata per cantine, con piacevoli tappe caratterizzate da degustazioni enogastronomiche. Possono partecipare tutti, anche famiglie con bambini. Anche se, ovviamente, i minori di 18 anni non potranno degustare gli ottimi vini di Montepulciano. La passeggiata si concluderà in Piazza Grande.



Domenica mattina, alle 9,30, l’evento proseguirà con più appuntamenti che partono tutti da San Biagio: due vere e proprie gare, Laquattordici e Laventicinque, rispettivamente di 14 e 25 km, riservate agli agonisti; la Montepulcianoonfoot, di circa 5 km, aperta a tutti; e una nordic walking / trekking, non competitive, che seguiranno lo stesso percorso de Laquattordici.

L’arrivo sarà per tutti in Piazza Grande.

Per tutte le informazioni su modalità di gara, pre-iscrizioni e dettagli, nonché su iscrizioni on line, visitare il sito www.montepulcianorun.it