Piazza vince la Giostra di Simone a Montisi

MONTISI. La Contrada Bianco Verde arancio della Piazza capitanata da Cesare Biancucci con il cavaliere Adalberto Rauco sul cavallo Cody si aggiudica la 49ma edizione della Giostra di Simone di Montisi.

Dopo il corteo storico lungo le vie di Montisi, alle ore 18 l’ingresso al campo di gara sotto alla Chiesa della Madonna delle Nevi patrona di Montisi,dove hanno poi fatto d’anteprima alla Giostra, l’esibizione dei Musici di Arezzo e la sfida delle sbandierate fra le 4 contrade.

La contrada di San Martino si è aggiudicata il premio di miglior corteo e il Premio Migliori sbandieratori e tamburino.

La giostra è stata molto emozionante. Le quattro contrade si sono sfidate con i seguenti cavalieri: Torre con Davide Parsi, San Martino con l’esordiente Saverio Montini, il Castello con il vincitore dell’edizione 2018 Andrea Vernaccini e la la Piazza con Adalberto Rauco.

Nella prima Carriera al meglio delle quattro, prendono la campanella (anello che vale 12 punti) la contrada di San Martino e della Piazza mentre Torre e Castello non riescono a infilare l’anello.

Nella seconda carriera la Torre che corre per prima manca anche questa volta la campanella mentre le altre tre contrade riescono a centrarla.

Nella terza carriera riscatto della Torre (ma ormai è tardi), San Martino invece infila la Campanella ma il maestro di Campo Marco Reitano annulla in quanto valuta la carriera lenta, Castello manca l’anello mentre la Piazza infila la campanella.

Prima dell’ultima carriera la situazione è la seguente: Torre 12 punti, San Martino 24 punti, Castello 12 Punti e Piazza 36 punti.

Nell’ultima carriera Torre San Martino e Castello centrano l’anello ma la Piazza, alla quale basta un punto per la vittoria, mira questa volta al bersaglio e totalizza 8 punti dando alla contrada la sua 21 ° vittoria allungando nell’albo delle vittorie sulle altre in quanto Torre rimane a 11, Castello a 10 e San Martino a 7 vittorie. Per l’accoppiata Cesare Biancucci e Adalberto Rauco si tratta del secondo successo personale dopo quello del 2017.

Va quindi in archivio questa edizione della Giostra di Simone organizzata dalla Proloco di Montisi con presidente Mattia Moricciani, che, insieme col sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, annuncia che nella prossima edizione saranno fatti importanti adeguamenti al campo di gara con nuove tribune e illuminazione.

La festa continua a Montisi in quanto oggi 5 agosto è la giornata del patrono con la processione delle quattro contrade alla presenza del Vescovo. In serata concerto gratuito di ottoni.

Stand gastronomico aperto fino a giovedi in attesa poi della Cena della Vittoria della Contrada della Piazza prevista per sabato 10 agosto.