“Passeggiata alla fiera” tra sport e natura

In programma anche la 36esima “Sinalunga nel verde”, passeggiata ludico-motoria di 4,5 km e la 6 “Passeggiata tricolore” non competitiva di 9 km aperta a tutti

SINALUNGA. Una giornata all’aria aperta tutta da vivere a Sinalunga tra sport e natura in occasione della tradizionale Passeggiata alla Fiera. Domenica 9 ottobre è in programma la 41esima edizione della classica gara podistica con partenza alle ore 9,30 dal Centro Commerciale “I Gelsi”. L’evento, organizzato dall’Asd Atletica Sinalunga con il patrocinio dell’amministrazione comunale, richiama tutti gli anni oltre 1500 podisti provenienti da ogni parte d’Italia, tra agonisti e amatoriali, che si cimenteranno in percorsi con passaggio nel centro storico di Sinalunga. Per la gara competitiva (12 km) sono circa 400 gli iscritti.

In programma anche la 35esima edizione di “Sinalunga nel verde”, passeggiata ludico-motoria di 4,5 km su percorso collinare aperta a tutti e la quinta “Passeggiata tricolore” non competitiva di 9 km aperta ed assistita da istruttori della A.S.D. Arezzo Nordicwalking SINW. La PASSEGGIATA TRICOLORE è organizzata con la collaborazione e l’assistenza tecnica di Centro AUSER Arcobaleno di Pieve di Sinalunga. A tutti i partecipanti della gara competitiva sarà consegnato il pacco gara e all’arrivo un pacco di tagliatelle del Pastificio Panarese realizzate con i grani della Valdorcia.

Info e prenotazioni: per la competitiva possono essere effettuate solo on line collegandosi al sito www.dreamrunners.it con contributo di € 7,00. Domenica 9 ottobre iscrizioni direttamente al Centro Commerciale I Gelsi zona partenza, con contributo di € 10,00. Iscrizioni per percorsi non competitivi o nordicwalking Centro iscrizioni Passeggiata alla Fiera aperto fino alle ore 13 di sabato 8 ottobre 2016 con contributo di € 3,00 alla Damar impianti. Domenica 9 ottobre 2016 con contributo di € 5,00 fino alle ore 9 al Centro commerciale I Gelsi. Info Atletica Sinalunga Via Rigaiolo, 81 Sinalunga fax 0577 636025