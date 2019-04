Pasquetta in Lauretana: trekking nel cuore delle Crete senesi

Lunedì 22 aprile (ritrovo ore 9) da Arbia ad Arbia per un’escursione da 11,5 km immersi in paesaggi mozzafiato

CRETE SENESI. Un lunedì di pasqua nel segno del turismo lento per godere appieno della natura e del fascino delle Crete Senesi sbocciate con la primavera. E’“Pasquetta in Lauretana”, l’iniziativa per gli amanti del trekking giunta alla terza edizione che si svolgerà lunedì 22 aprile. La manifestazione è organizzata dall’associazione il Prato in collaborazione con il Gruppo Escursionisti Berardenga.

Da Arbia ad Arbia a piedi nel cuore delle Crete Senesi per riscoprirne il fascino paesaggistico e la cultura rurale; un’escursione nel mare immobile di calanchi e biancane tra i poderi che hanno fatto la storia delle Crete Senesi. Da Arbia a Arbia in un anello da 11,5 chilometri che permette di toccare con mano il fascino di un paesaggio unico intorno alla via Lauretana. La partenza è fissata alle ore 9.30 al Centro Civico Il Prato ad Arbia in viale Toscana 6 (ritrovo ore 9).

Info trekking Costo di partecipazione: 10 euro (soci Fie 5 euro). La quota comprende la copertura assicurativa, il ristoro. Per prenotarsi e per tutte le informazioni: www.gruppoescursionistiberardenga.it e le pagine Facebook Associazione Il Prato o Gruppo Escursionisti Berardenga.

#PASQUETTALPRATO Il ricco programma per il 22 aprile prosegue al termine del trekking con #pasquettalprato dove tutti i partecipanti potranno rifocillarsi con un ricco pranzo a prezzo convenzionato (12 euro) che prevede antipasti, primo e secondo.