Officina Deaf a “I Venerdì del Pendola”

Durante l'incontro sarà presentato il progetto vincitore dell'edizione 2018

SIENA. Venerdì 12 aprile dalle 15,30 alle 17,30 a I Venerdì del Pendola parleremo di Officina Deaf, il bando promosso dalla nostra onlus e pensato per sostenere e stimolare l’imprenditoria sorda.

Saranno relatori Miriam Grottanelli de Santi, presidente MPDFonlus, e Mattia Costenaro, studente di medicina presso l’Università di Pisa e parte del team di World Health Sign, progetto vincitore del bando 2018.

Miriam Grottanelli de Santi racconterà gli obiettivi del bando promosso dalla onlus e le modalità e i requisiti per poter partecipare.

Passerà poi la parola a Mattia Costenaro, che parlerà del progetto World Health Sign, una piattaforma multilingue e internazionale di approfondimento sui temi della salute pensata per sopperire alla mancanza di una corretta informazione rivolta a persone sorde in Italia, Spagna e più in generale in Europa e nel mondo.

L’informazione sarà veicolata attraverso video segnati in Lingua dei Segni italiana (Lis) Lingua dei Segni spagnola (LSE) e International Sign (IS) e sottotitolati per garantire piena accessibilità a persone sorde, sordocieche e udenti.

Un progetto ambizioso, che MPDFonlus ha voluto sostenere, ideato dalla giovane infermiera spagnola Ana Isabel Sanz Lledó insieme al resto del team Alessandro Abbate, Jakub Perina, Ana Isabel Sanz Lledó, Mattia Costenaro, Marzia Lombardo, Silvia Palmieri.

World Health Sign è un progetto creato da un team di sei giovani sordi italiani e spagnoli con specializzazioni in ambiti pertineti al progetto: medicina, informatica, informazione.

Mattia Costenaro, il relatore ospite de I Venerdì del Pendola del 12 aprile, in World Health Sign si occupa della traduzione in Lis e in IS dei contenuti della piattaforma.

L’appuntamento con I Venerdì del Pendola è a ingresso libero e reso accessibile grazie a un servizio di interpretariato italiano/ Lingua dei Segni italiana. I Venerdì del Pendola è il cartellone di eventi a cadenza mensile dedicato a lingua e cultura sorda e organizzato da MPDFonlus con il patrocinio di ENS Siena.