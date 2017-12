‘Tutto il Natale di Siena’: campus natalizio e happy hour con Lorenzetti

Mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre, gli eventi per grandi e bambini in programma nel calendario delle feste

SIENA. Per riprendersi dalle lunghe maratone a tavola, mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre, tornano gli appuntamenti con l’arte e la musica di ‘Tutto il Natale di Siena’, la rassegna che accompagnerà senesi e ospiti della città per tutte per tutto il periodo delle feste e fino al 31 gennaio 2018.

Appuntamento al Mercato e campus for Kids. La mattina di mercoledì 27 dicembre si aprirà con il tradizionale appuntamento del mercato settimanale per andare a caccia dell’abito giusto da indossare a Capodanno. Giovedì 28 dicembre, dalle ore 9 alle ore 14, è tempo di grandi esplorazioni per i piccoli ospiti dell’Accademia dei Fisiocritici che ospiterà il campus per bambini dai 6 anni in su, per scoprire la storia naturale, stimolando curiosità e interessi scientifici anche nei più piccoli. Il programma prevede giochi a squadre, laboratorio manuale, merenda, film a cartoni animati e premi per ogni partecipante e per la squadra vincitrice. Il Campus natalizio dei Fisiocritici è a pagamento, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 057747002, scrivere una mail afisiocritici@fisiocritici.it e consultare il sito www.fisiocritici.it. Il pomeriggio di mercoledì 27 dicembre torna ad aprire le sue porte il ‘Palazzo di Babbo Natale’, il laboratorio didattico allestito a Palazzo Patrizi, in Via di Città. Dalle ore 15.30, il percorso incantato tornerà a far divertire grandi e bambini, con giochi, musica, laboratori creativi, racconti teatralizzati e merende golose. L’itinerario, in programma fino al 30 dicembre è a pagamento, chiamando il numero 0577 373202.

Aperitivo d’arte con Lorenzetti, prova ai fornelli da Lella e Xmas Nights.Alle17 di giovedì 28 dicembre scatta l’Happy hour in compagnia di Ambrogio Lorenzetti. Appuntamento all’ufficio informazioni in Piazza Duomo, per la visita guidate alla mostra di Ambrogio Lorenzetti, allestita al Santa Maria della Scala. Il percorso, a cura del Centro Guide Siena, si concluderà con un buon bicchiere di vino per festeggiare il grande maestro senese. L’evento è a pagamento, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0577 43273 o scrivere una mail a info@guidesiena.it. Dalle ore 19 il profumo di pane appena sfornato ‘invaderà’ la Scuola di Cucina di Lella, in Via Fontebranda, che ospita la lezione dedicata ai prodotti da forno realizzati con farine speciali. Il corso è a pagamento, per informazioni e prenotazione è possibile chiamare i numeri 0577 46609, 338 8682801, scrivere una mail a info@scuoladicucinadilella.net o consultare il sito www.scuoladicucinadilella.net. La serata si chiuderà con la performance ‘Xmas Nights – Ciao Max’, nei locali di Un Tubo. Dalle ore 21.30 si esibiranno al pianoforte e voce Neri Corsini; batteria e voce Federico Ermini e contrabbasso e voce Stefano Taddeo. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0577 271312 o scrivere una mail a circolo@untubo.com.

Info. “Tutto il Natale di Siena” è il cartellone degli eventi dedicato alle feste, promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile suwww.enjoysiena.it. La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a turismo@comune.siena.it. Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook,Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.