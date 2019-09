Murlo: un fine settimana dedicato allo sport

Tanti appuntamenti sabato e domenica nel calendario proposto dall'Associazione Asd La Sorba in collaborazione con il Comune di Murlo

MURLO. Sabato 14 e domenica 15 settembre a Casciano di Murlo si svolgerà un fine settimana dedicato allo sport. L’Associazione ASD La Sorba in collaborazione con il Comune di Murlo e altre realità associative organizza, infatti, una serie di appuntamenti dedicati alla buona pratica sportiva. Nel dettaglio sabato 14 settembre dalle ore 16.30 presso il centro polivalente si svolgerà il Torneo Giovanile di calcio a 5 mentre alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale (durante la cena) saranno presentate le squadre di calcio a 5 2019/2020 e premiate le formazioni vincitrici del torneo pomeridiano. Domenica 15 settembre alle ore 8.00, in collaborazione con il CPS Libertas di Siena, si svolgerà la “Eco Passeggiata Cultural Gustando” ovvero un percorso guidato, che partirà dal centro storico di Casciano di Casanova per proseguire vero il “Passo del Rospatoio (Strada per Poggio alle Monache). Durante il percorso, di circa 6 km, sarà illustrato il funzionamento degli orologi solari a cura dell’Ing. Nicola Ulivieri e sarà visitato il Frantoio Lo Ziro con il proprietario Alessandro Nannetti. Sempre domenica 15 settembre, alle ore 9.00, partirà anche la pedalata cicloturistica denominata “Poggio e Bua”. I partecipanti, muniti della propria mountain bike, potranno scegliere due percorsi distinti uno da 36 (aperto solo ai possessori del tesserino Uisp in corso di validità) e uno da 16 km (aperto a tutti), che partiranno entrambi dalla piazza della chiesa di Casciano di Murlo per poi proseguire lungo alcuni dei più caratteristici sentieri del territorio. Il percorso si snoderà, infatti, lungo la riserva della Bassa Merse nonché sul sentiero naturalistico delle Miniere di Murlo (solo per la 36km) a metà percorso (circa) ovvero all’altezza di Montepescini sarà organizzato, per tutti i partecipanti, un bel punto di ristoro. La pedalata cicloturistica è organizzata in collaborazione con l’Ente di Promozione allo Sport Uisp.

“Complimenti alla ASD La Sorba – dichiarano il sindaco di Murlo Davide Ricci e l’assessore allo sport Loredana Celi – per aver organizzato un bel fine settimana all’insegna dello sport. La pratica sportiva non solo permette di migliorare lo stile di vita di ogni persona, ma offre un ventaglio di valori importanti per i nostri ragazzi, che li aiuteranno a percorrere la strada verso l’età adulta. Le iniziative organizzate sono molto interessanti e permetteranno anche di valorizzare e riscoprire alcuni dei sentieri e scorci più belli del nostro territorio. Invitiamo quante più persone possibili a partecipare.”

Il Comune di Murlo e le associazioni del territorio continuano, dunque, ad investire sullo sport e a conferma di questo nei prossimi giorni la giunta comunale definirà anche la nuova convenzione con la società Eroica Italia.