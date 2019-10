Murlo: Pronta la 3° edizione della Camminata tra gli Olivi

Insieme a Murlo altre 125 città in tutta Italia parteciperanno alla 3° giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi

MURLO. Domenica 27 ottobre a Murlo si svolgerà la 3° edizione della “Camminata tra gli Olivi”. L’iniziativa, organizzata e promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con la Pro Loco di Murlo e con il patrocinio del Comune di Murlo e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inizierà alle ore 9.30 con una passeggiata presso l’oliveta dell’azienda agricola Magnani. Durante la passeggiata saranno spiegate le differenze tra le varie tipologie di ulivo presenti nel territorio e al termine, tutti i partecipanti, potranno visitare la cantina dell’azienda e partecipare alla degustazione dell’olio con pane biologico preparato con lievito madre e messo a disposizione dalla Pro Loco di Murlo. La 3° giornata nazionale dedicata alla Camminata tra gli Olivi proseguirà nel pomeriggio dalle ore 15.00 con la possibilità di visitare il Frantoio Etrusco di Murlo.

“La Camminata tra gli Olivi – dichiarano il sindaco di Murlo Davide Ricci e l’assessore Loredana Celi – è un evento importante che permette di riscoprire la bellezza del contatto con le radici più profonde della nostra terra. La campagna, le tradizioni, i mestieri che hanno permesso ai nostri nonni di creare e mantenere una famiglia sono elementi che, oggi più che mai, devono essere valorizzati perché non possiamo permettere che le fondamenta della nostra civiltà vadano perdute. Per questo ringraziamo l’Associazione Nazionale Città dell’Olio per aver creduto e scommesso su un evento che valorizza un alimento e un dono prezioso della terra, che da sempre caratterizza tutto il territorio italiano e in particolare le terre di Murlo. Ringraziamo inoltre l’Associazione Pro Loco di Murlo per l’organizzazione e il coordinamento locale oltre all’azienda agricola Magnani e il Frantoio Etrusco di Murlo per l’esperienza che faranno vivere ai partecipanti. Invitiamo quante più persone possibili a partecipare perché una camminata lenta alla riscoperta del legame più intimo con la terra fa bene al corpo e ricarica la mente.”

Insieme a Murlo altre 125 città in tutta Italia parteciperanno alla 3° giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi. Per ogni tipo di informazione è possibile consultare il sito internet www.camminatatragliolivi.it oppure contattare la Pro Loco di Murlo all’indirizzo mail info@prolocomulro.it o al numero 0577.814099 oppure gli uffici comunali alla mail l.bernazzi@comune.murlo.siena. it oppure al telefono 0577049215 – 34073968971