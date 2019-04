Mostra Mercato del Disco e del Fumetto Usato e da Collezione

Migliaia di prodotti in esposizione, presentazione di libri a tema, live drawing e altro ancora nel fine settimana presso il Centro Commerciale Etrusco a Chiusi

CHIUSI. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti ed i curiosi della musica, del fumetto e del disegno : la mostra mercato che si terrà al Centro Commerciale Etrusco in Loc Querce Al Pino – Chiusi nei giorni di Sabato 6 e Domenica 7 APRILE 2019 dalle ore 10 alle 19,00 con ingresso gratuito. I visitatori potranno recarsi negli accoglienti corridoi del Centro per acquistare dischi in vinile, 33, 45 giri, cd, cassette o dvd; fumetti, album o libri, giradischi, flipper i ed oggettistica riguardanti la musica e il fumetto. Potranno anche vendere i propri o scambiarli

Da anni, ormai, il vinile sta vivendo una nuova giovinezza: sono incrementate le vendite dei dischi, i negozi di musica, le edicole hanno visto aumentare i clienti e offrono sempre di più un mix tra le ultime uscite e la sezione dell’usato, che incuriosisce collezionisti e cultori. Sempre più artisti pubblicano i propri album in vinile e sono numerosissime le ristampe dei grandi classici.

Da quando il vinile era l’unico mezzo con cui ascoltare le proprie canzoni preferite ad oggi, con la musica diventata digitale, sono cambiati i supporti, ma il fascino del 33 giri non si è mai perso: con le sue copertine grandi e il gusto di poggiare il disco sul piatto e adagiare con cautela la puntina sul solco per ascoltare i due lati del vinile, sempre più ascoltatori preferiscono questo mezzo

L’iniziativa a cura di Gruppo Effetti Collaterali (G.E.C.) e Centro Commerciale Etrusco replica la Fiera del Vinile che si tenne durante il Lars Rock Fest ai Giardini Pubblici di Chiusi nel luglio dello scorso anno e che ebbe ottimo successo

Questa volta ci si sposta al coperto e la mostra si estende anche agli espositori dei fumetto di ogni tipo e specie (da Topolino, Tex Diabolik fino ai Manga). Due poi gli eventi programmati durante la mostra : Sabato 6 aprile alle ore 11,00 presentazione del libro “Fedeli Al Vinile – Una divertente Commedia umana a 33 giri”. Sarà presente intervistato da Massimiliano Barulli, l’autore Alessandro Casalini, un cesenate di 44 anni che ha già pubblicato altri libri : “LMW28IF Un cuore solitario a Savile Row” (Arduino Sacco Editore) nel 2010 – “Trentatré Giri” (0111 Edizioni) nel 2014 – “Fattore Z” (Sillabe di Sale Editore) nel 2016 – “ZeroDecibel” (Edizioni Montag) nel 2017 – “Il Mago del Nulla” (Alter Ego Edizioni) nel 2018. Alla Mostra Mercato porterà la sua ultima fatica editoriale, “Fedeli al Vinile” del 2018 (Libromania Finalista Vincitore del premio “Fai Viaggiare la Tua Storia 2018” e promosso da Newtown Comption-DeAPlanet Libri Autogrill)

La storia ambientata nella Riviera Romagnola con Tata e Hi-Fi proprietari del VinylStuff, un negozietto di Cesenatico che vende esclusivamente vinili e cerca di sopravvivere all’onda d’urto prodotta dalla rivoluzione della musica digitale. La verità è che il VinylStuff non è solamente un negozio, è molto di più. All’interno di questo novello Bar Sport si incontrano tizi come Plutarco di cui si dice che in passato abbia suonato con i Pink Floyd, il Professore, un ex insegnante di fisica che crede di essere Einstein, oppure Marione: un appassionato che individua i suoi pezzi da collezione sfruttando una sorta di “tocco magico”. Nei giorni in cui Napster arriva all’apice della sua parabola e l’iPod sta per fare il suo debutto sul mercato, Tata e Hi-Fi ingaggiano una battaglia epica tra analogico e digitale, tra il bene e il male, a suon di note, bit, fruscii e bytes. Altro evento in programma Domenica 7 APRILE dalle ore 16 il LIVE DRAWING del Fumettista “ALEX GERO CAOS” una giovane promessa di Foiano che esce dalla rinomata “TheSign – Comics & Arts Academy” di Firenze. Alex Gero Caos si esibirà in un live drawing creando fumetti e illustrazioni live ispirate al suo genere che si rifà alla tradizione fumettistica Franco-Belga