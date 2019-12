“Monteriggioni sotto l’albero” torna domenica fra mercatini e storia  

Giornata di animazione e iniziative nel Castello di Monteriggioni e ad Abbadia Isola

MONTERIGGIONI. Il cartellone di eventi natalizi “Monteriggioni sotto l’albero” torna protagonista domenica 15 dicembre con una giornata di appuntamenti nel Castello e nel Complesso monumentale di Abbadia Isola. A partire dalle ore 9 il Castello di Monteriggioni sarà animato dal mercatino “Regali dal passato”, che unirà collezionisti, ceramisti, artigiani e produttori locali fino alle ore 19, e alle ore 17.30 la Sala Dante Alighieri, in via I Maggio 27, ancora nel Castello, ospiterà la presentazione del volume “Sentieri natura in terre di Siena” di Angiolo Naldi alla presenza dell’autore e di Alberto Calamai, presidente dell’Associazione Guide Ambientali Europee. Gli eventi natalizi faranno, poi, tappa nel Complesso Monumentale di Abbadia Isola, dove, alle ore 21, è in programma “La favola di Valibona”, spettacolo teatrale tratto dal fumetto di Jacopo Nesti e Francesco Della Santa “L’eroe partigiano la lotta di Liberazione di Lanciotto Ballerini”, scritto e interpretato da Antonio Fazzini.

Il cartellone “Monteriggioni sotto l’albero” darà, poi, appuntamento a martedì 24 dicembre per la tradizionale Fiaccolata di Natale lungo la Via Francigena, con partenza alle ore 21 dal Castello di Monteriggioni e arrivo ad Abbadia Isola, organizzata dalla Sezione CAI, Club Alpino Italiano di Siena. Gli eventi continueranno fino al 1° gennaio con musica, animazione e il Capodanno medievale organizzato per la prima volta dall’Associazione L’Agresto con un banchetto a base di piatti medievali accompagnato da giocolieri, giullari, maghi e trampolieri.

Informazioni. “Monteriggioni sotto l’albero” conta sul patrocinio del Comune di Monteriggioni e sulla collaborazione con Monteriggioni A.D.1213, l’associazione Amici del Castello di Monteriggioni, l’associazione culturale L’Agresto e il CAI Sezione di Siena. Per conoscere tutti gli appuntamenti, è possibile consultare il sito www.monteriggioniturismo.it oppure contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it. Per informazioni sul Capodanno medievale, inoltre, è possibile consultare il sito www.medievalitaly.it, mentre per il noleggio dei costumi medievali è possibile contattare l’indirizzo mail info@agrestomonteriggioni.it.