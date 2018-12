Monteriggioni accoglie le Feste fra tradizione, storia e musica

Lunedì 24 dicembre torna la “Fiaccolata di Natale sulla Via Francigena”, alle 21.30 dal Castello

MONTERIGGIONI. Tradizione, storia e musica gospel tornano ad animare Monteriggioni e Abbadia Isola durante le Feste. Lunedì 24 dicembre si rinnova l’appuntamento con la “Fiaccolata di Natale sulla Via Francigena”, con inizio alle ore 21.30, organizzata dal Comune in collaborazione con la sezione del Club Alpino Italiano, Cai, di Siena dal Castello di Monteriggioni ad Abbadia Isola, mentreda sabato 29 a lunedì 31 dicembre torna “Monteriggioni, Storia e Sapori”, con visite guidate alla scoperta del Castello e degustazioni. Martedì 1° gennaio il nuovo anno inizierà con un’altra visita guidata nel Castello di Monteriggioni, prima di brindare con il gruppo The Harlem Voices Fearuring Eric B. Turner nella tappa a Monteriggioni del Toscana Gospel Festival. Ad Abbadia Isola, inoltre, è ancora possibile visitare il percorso espositivo “Monteriggioni prima del Castello. Una comunità etrusca in Valdelsa”, allestito fino al 23 aprile nel Complesso monumentale con un viaggio nella storia più antica del territorio fra reperti e ricostruzioni multimediali.

Lunedì 24 dicembre la “Fiaccolata di Natale sulla Via Francigena” partirà dal Castello di Monteriggioni alle ore 21.30, con ritrovo alle ore 21 in Piazza Roma, e raggiungerà Abbadia Isola intorno alle ore 23, dopo un percorso di circa 4 km sulla Via Francigena che si concluderà con la Santa Messa nella Chiesa dei Santi Salvatore e Cirino. Ad accogliere i partecipanti per festeggiare la Vigilia di Natale ci sarà un punto ristoro organizzato dall’associazione ABBI, Associazione Beneficenza Badia Isola, ed è previsto anche un servizio navetta per tornare a Monteriggioni.

Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 dicembre le visite guidate “Monteriggioni, Storia e Sapori” sono in programma alle ore 10.45 e alle ore 12, in lingua italiana e inglese, con la possibilità di conoscere da vicino il Castello e la sua storia, percorrere il camminamento sud della cinta muraria, visitare il museo “Monteriggioni in Arme” e assaggiare prodotti tipici del territorio.

Martedì 1° gennaio il Castello di Monteriggioni sarà al centro di una nuova visita guidata, con inizio alle ore 12, prima di accogliere in Piazza Roma, alle ore 15.30, l’esibizione di The Harlem Voices Fearuring Eric B. Turner, con lo spettacolo a ingresso libero.

Il gruppo The Harlem Voices Fearuring Eric B. Turner, composto da cinque voci e una sezione ritmica con tastiera, basso e batteria, ama ampliare i confini del genere gospel e creare melodie e armonie dinamiche che portano l’ascoltatore ad assaggiare rhythm and blues, soul e funky. Il gruppo, inoltre, sa coinvolgere il pubblico con balli e coreografie frutto di lunghe e consolidate esperienze di tutti i membri nel mondo della live music, nei più prestigiosi gruppi gospel, soul e rock e al fianco di cantanti e artisti internazionali. Il leader del gruppo, Eric B.Turner, da alcuni anni è lead singer negli attuali Temptations e Drifters ed è anche attore e musicista in diversi musical di Broadway, film e serie televisive seguite anche in Italia, quali: NBC’s, Law & Order, CBS’s e- CSI:NY. Eric B. Turner, inoltre, ha cantato con artisti internazionali quali Mariah Carey, Anthony Hamilton, Anita Baker, Chaka Khan, Michael McDonald, Jahiem, Joe e altri e si è esibito durante il ballo inaugurale della presidenza di Barack Obama nel 2009.

Per informazioni sulla “Fiaccolata di Natale sulla Via Francigena” è possibile contattare la sezione del Cai Siena ai numeri 0577-270666 e 339-1667171 oppure all’indirizzo e-mail info@cai.siena.it. Per informazioni su tutti gli eventi, inoltre, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo e-mail info@monteriggioniturismo.it.