Mercato settimanale prolungato mercoledì 19 dicembre

Bancarelle aperte fino alle 19,30

SIENA. Il 19 dicembre il mercato settimanale delle merci di viale XXV aprile avrà orario prolungato fino alle ore 19.30.

Pertanto dalle ore 17.30 alle ore 22 saranno in vigore le norme relative al transito e al divieto di sosta con rimozione forzata in viale XXV aprile, via Cesare Maccari, viale della Vecchia e viale Rinaldo Franci, nel tratto compreso tra le intersezioni con viale Macccari e viale Cadorna.

L’area di stazionamento degli autobus TPL sarà n viale dei Mille.