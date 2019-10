Memorial Corsoni al via: week end all’insegna di “sapori e valori”

Otto squadre si sfideranno fra Siena e Colle val d’Elsa

SIENA. Otto squadre, sedici partite, tre campi fra Siena e Colle val d’Elsa. Sono questi gli ingredienti del secondo Trofeo “Sapori e valori” Simply – Memorial Andrea Corsoni, organizzato da Mens Sana Basketball Academy e Valdelsa Basket, le due società dove il compianto Corsoni, scomparso prematuramente a giugno 2006, ha giocato.

Sarà l’occasione per ricordare il giovane tragicamente scomparso e per dar vita a un torneo di pallacanestro di livello, riservato alla categoria Under 13. Si partirà venerdì 4 ottobre con le prime sfide al PalaFrancioli di Colle val d’Elsa e al PalaGiannelli di viale Sclavo a Siena, la finalissima è in programma domenica 6 ottobre alle ore 12,30 sul campo centrale del PalaEstra di viale Sclavo a Siena. Parteciperanno al torneo Valdelsa Basket, Etrusca Basket, Pallacanestro Magenta, Stella Azzurra, Mens Sana, Pallacanestro San Giorgio di Piano, Laurenziana, Sancat.