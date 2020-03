“Luna di marzo”, osservazione del cielo a Siena 

La serata è gratuita ma con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.astrofilisenesi.it o chiamando il 3388861549 (Davide). Si raccomanda la puntualità e si consiglia un abbigliamento adatto per stare all’aperto nelle ore notturne. Nell’occasione sarà anche possibile iscriversi all’associazione per l’anno 2020 e vivere così da vicino la passione per cielo. Serata non effettuata in caso di maltempo.