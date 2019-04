“Luna al Primo Quarto nei Gemelli”, osservazione a Montarrenti

Serata dedicata agli astri venerdì, 12 aprile

SOVICILLE. Come ogni secondo e quarto venerdì del mese, venerdì 12 aprile alle ore 21:30 l’Osservatorio Astronomico di Montarrenti sarà aperto al pubblico per una serata osservativa dedicata al cielo del periodo. Sarà l’occasione per visitare l’osservatorio dove il 24 marzo scorso è stata scoperta un’altra “supernova”, la 21ma per gli astrofili senesi.

Al centro dell’attenzione saranno la Luna al Primo Quarto nella costellazione dei Gemelli e tutto il cielo primaverile con le costellazioni tipiche del periodo (Leone, Vergine e Chioma di Berenice), ricche di galassie.

Serata gratuita ma su prenotazione, da effettuare on line sul sito www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio).

Nell’occasione sarà anche possibile associarsi all’UAS per il 2019 e vivere così da vicino la passione per il cielo.

Si consiglia un abbigliamento adatto per stare all’aperto nelle ore notturne e si raccomanda la puntualità. Serata non effettuata in caso di maltempo.