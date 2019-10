L’integrazione tra forme di trasporto diverse è possibile: esperienze a confronto

Le scelte politiche che possono concretamente sostenere la mobilità locale. Venerdì 25 Anci Toscana e Comune di Montepulciano ospitano il confronto

Montepulciano

MONTEPULCIANO. Farà tappa venerdì 25 ottobre a Montepulciano “Viandante, con trasporto”, il ciclo di incontri di Anci Toscana dedicati al trasporto pubblico nei territori cosiddetti “a domanda debole”, ovvero nelle zone più isolate e meno urbanizzate della regione. Un’occasione per fare il punto sulla mobilità nel territorio della Valdichiana Senese e Aretina e della Val d’Orcia, tema sempre attentamente seguito sia dagli amministratori locali sia dalla cittadinanza.

L’incontro, co-organizzato con il Comune di Montepulciano, si terrà nella Sala Master del Palazzo del Capitano (Piazza Grande), avrà inizio alle 9.30 (per terminare alle 13.30) ed è aperto a chiunque sia interessato. E’ gradita l’iscrizione attraverso il sito di ANCI Toscana, sez. Cosa Facciamo/Eventi o direttamente al link

https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-viandante-con- trasporto-nuove-prospettive- per-la-mobilita-nelle-aree-a- domanda-debole-66161854889

Per favorire la mobilità nei territori a domanda debole, complesso di servizi che spesso rappresenta un problema di difficile soluzione, le istituzioni si stanno impegnando per proporre alternative adeguate e ipotizzare lo stanziamento di nuove risorse economiche. Nell’incontro si discuterà quindi delle forme di integrazione possibili tra sistemi di trasporto, del ruolo che possono avere le nuove tecnologie, delle politiche che possono concretamente sostenere la mobilità.

In contesti come la Valdichiana Senese e Aretina e la Val d’Orcia, la tradizionale soluzione di un trasporto pubblico, rigidamente strutturato, sovrapposto a servizi di altra natura (scolastici, sociali) richiede ormai una profonda rilettura, sia per soddisfare pienamente la domanda di mobilità dei cittadini residenti, ma anche per venire incontro a nuove forme di turismo verso le quali queste terre si stanno aprendo.

Anci Toscana, rappresentata dal direttore Simone Gheri, anticipa la sua proposta principale che è quella di puntare sul trasporto scolastico “a porte aperte”: una soluzione che l’Associazione è in grado di supportare nei Comuni che la volessero adottare.

Il dibattito sarà animato dagli interventi dei rappresentanti della Regione Toscana, dell’IRPET, della società TAGES, della Fondazione Monte dei Paschi, della Provincia di Siena e di alcuni Sindaci del territorio che esporranno le esperienze realizzate nelle diverse realtà. Sono programmate le relazioni di Chianciano Terme, Chiusi, Sinalunga e Cortona. Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Ceccarelli, Assessore regionale alla mobilità.

Quello di Montepulciano sarà il quarto incontro del ciclo organizzato da Anci Toscana, dopo quelli di Castelnuovo Garfagnana, Grosseto e Anghiari; i prossimi saranno a Monteriggioni il 31 ottobre (per Chianti, Terre di Siena, Terra di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana) e a Vernio il 26 novembre (per Area Pratese, Mugello, Area Fiorentina).