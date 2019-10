Leonardo e la Luna: una mostra che unisce arte e scienza arriva a Chiusi

Dal 2 al 15 Novembre 2019, alla casa della cultura di Chiusi arriva la mostra d’arte itinerante che celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo e i 50 dallo sbarco sulla luna

CHIUSI. Più di 50 artisti, due scrittori, la magia dell’allunaggio e l’arte di Leonardo da Vinci: due universi solo apparentemente lontani; la scienza e l’arte. La mostra, organizzata dall’Associazione A.LI. (Artisti Liberi Indipendenti) con il patrocinio e la collaborazione del comune della Città di Chiusi e della Fondazione orizzonti d’arte, si intitola “L.U.N.A”, acronimo per “Leonardo, Universo, Noi, Allunaggio”, come per rimarcare la prossimità tra i due elementi cardine della mostra e la nostra cultura contemporanea.

Il 2 novembre, in occasione dell’inaugurazione, alle ore 16:00, grandi e piccoli sono invitati a partecipare.



A questa mostra di Arte Contemporanea Itinerante, un progetto artistico e scientifico, promossa ed orga- nizzata dall’Assciazione A.L.I., hanno aderito 57 Artisti per un totale di 76 opere che interpretano queste tematiche. «1969/2019 – 50 anni dalla conquista dello spazio che portò l’uomo sulla Luna. Questi due avvenimenti ci portano a riflettere su come, mondi apparentemente lontani, spesso si avvicinano, si influenzano e pertanto non possono considerarsi completamente disgiunti: Arte e Scienza». Così si legge nella brochure di presentazione dell’evento «Entrambi hanno bisogno di intuizione, ricerca, sperimentazione ed a volte di erro- ri, e hanno come fine ultimo la conoscenza, l’interpretazione e la trasformazione della realtà»