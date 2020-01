L’Archivio di Stato di Siena ospita l’assemblea delle rievocazioni storiche

Sabato 18 gennaio, dalle 10.30, si riuniranno associazioni e manifestazioni di Siena, Grosseto e Arezzo

SIENA. Associazioni e manifestazioni storiche a confronto nell’assemblea delle provincie di Siena, Arezzo e Grosseto. L’appuntamento è in programma sabato 18 gennaio, dalle 10.30, presso l’Archivio di Stato di Siena in palazzo Piccolomini e rappresenterà un’occasione di confronto e di coordinamento tra tutte le realtà della Toscana del Sud impegnate in rievocazioni e in ricostruzioni dedicate ai fatti del passato. L’assemblea è promossa dal Comitato Storico Regionale come occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte negli ultimi anni e per coordinare i programmi del prossimo quinquennio orientati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, identitario e culturale delle tre provincie, attraverso la condivisione di idee e l’attivazione di nuove sinergie.

In quest’ottica, un contributo importante arriverà proprio dai rappresentanti di associazioni e manifestazioni senesi che, con ben ventisette realtà iscritte nell’aprile 2019 all’Elenco Regionale (tra cui lo stesso Palio), risulta tra i territori più attivi nel tenere in vita le memorie storiche locali. All’incontro sono poi attese anche trentanove associazioni e manifestazioni della provincia di Arezzo e sedici della provincia di Grosseto, mentre tra i relatori sono in programma gli interventi di Roberta Benini (presidente del Comitato Storico), di Federica Goti (coordinatrice della provincia di Siena nel Comitato Storico e rappresentante del Palio dei Somari di Torrita), di Sandro Poli (coordinatore della provincia di Grosseto nel Comitato Storico e rappresentante del Balestro del Girifalco di Massa Marittima) e di Alessio Bandini (coordinatore della provincia di Arezzo nel Comitato Storico e rappresentate dell’associazione Scannagallo di Pozzo della Chiana). La giornata, svolta alla presenza delle varie istituzioni comunali e regionali, sarà arricchita dai contributi delle singole associazioni e manifestazioni, attivando così una costruttiva occasione di condivisione di esperienze, confronto, conoscenza e arricchimento reciproco motivata dall’obiettivo di favorire il consolidamento, la crescita e la promozione delle stesse rievocazioni. Terminati i lavori assembleari, tutti i presenti saranno accompagnati in un viaggio nel passato storico di Siena attraverso la visita all’Archivio di Stato e al Museo delle Biccherne curata dalla direttrice Cinzia Cardinali. «L’assemblea – spiega Bandini, – rappresenta un’occasione per illustrare le attività del Comitato Storico e per ascoltare proposte e problematiche emerse dalle tre provincie, in un contesto di eccezionale bellezza artistica e culturale come l’Archivio di Stato che ringraziamo per l’ospitalità e che ben si presta alle finalità di questa importante iniziativa».