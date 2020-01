“La vita nel IX secolo” per un pomeriggio al tempo di Carlo Magno

Domenica 26 gennaio all’Archeodromo evento a partire dalle 14. Visite guidate alle 15 e alle 16

POGGIBONSI. Domenica 26 gennaio all’Archeodromo di Poggibonsi si svolgerà l’evento “La vita nel IX secolo”. Le attività inizieranno alle 14 con due visite guidate in programma alle 15 e alle 16. L’evento: “è domenica e al villaggio la vita scorre tranquilla con tutti gli abitanti impegnati nelle loro attività. Il dominus Razo, ormai in procinto di partire per la chiamata alle armi dell’imperatore Carlo, ha messo al lavoro tutti i suoi servi per soddisfare i propri bisogni e quelli della sua famiglia. Il falegname, la tintrice, il fornaio, il cordaio, i contadini e molti altri sveleranno ai presenti i segreti delle loro arti facendo visitare il villaggio in un viaggio indietro nel tempo di oltre 1200 anni”. L’ingresso è libero. Parteciperanno all’iniziativa Archeotipo srl e l’associazione culturale Started. Info: info@parco-poggibonsi.it – 392 9279400