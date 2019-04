La Pasqua di Chianciano è con i ritmi latino-americani dei SuRealistas

Domenica 21 aprile alle ore 18:30, nel centro storico di Chianciano Terme, anteprima della rassegna estiva ‘Chianciano Terme da Vivere’

CHIANCIANO TERME. Saranno proprio le festività pasquali a fare da sfondo all’anteprima della rassegna estiva ‘Chianciano Terme da Vivere’.Domenica 21 aprile, infatti, a partire dalle ore 18:30 il suggestivo centro storico di Chianciano Terme ospiterà i SuRealistas, che con i loro ritmi caraibici, alternati a momenti d’intimità da cantautore, accompagnerà la serata dei chiancianesi e dei turisti ospiti della cittadina termale attraverso degli aperitivi musicali. L’evento è realizzato in collaborazione con le attività commerciali del centro storico, che uniscono le forze per la buona riuscita delle festività pasquali.

Il gruppo dei SuRealistas, composto originariamente da tre fratelli argentini Jeremìas, Joaquin e Agustìn Cornejo, comprende attualmente otto elementi provenienti dalla Toscana e dal sud Italia. Fra il “realismo del Sud” e la visione onirica della musica, attraversano la tradizione ispanica ed ispanoamericana, l’inarrestabile ritmo del flamenco, i nostalgici tanghi, le intimità cantautoriali ed i ritmi afrocubani, per sconfinare in sentimenti jazz. Il loro repertorio, seppur fortemente legato alla tradizione latinoamericana e a ritmi argentini, caraibici e brasiliani, è originale, in una forma compositiva e di arrangiamento tale da esprimere il loro talento strumentale fuori dal comune.

La serata pasquale in musica proseguirà alle 21.30 presso il Palamontepaschi, all’interno del parco Fucoli, con una serata danzante a ingresso libero a cura di “Marco e Gisella”.

“Chianciano Terme da Vivere” è il programma degli eventi estivi della cittadina termale che accompagnerà i visitatori fino al mese di ottobre attraverso iniziative in vari luoghi della città termale, dal Parco Acqua Santa al Parco Fucoli, dal Teatro Caos al centro storico, da Piazza Italia alla zona Rinascente. La musica del Grupo Compay Segundo del Buena Vista Social Club, di Nada e di Musica Nuda farà da colonna sonora dell’estate chiancianese. L’organizzazione della rassegna è curata dalla Combo Produzioni, per conto dell’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, e vede il coinvolgimento di Terme di Chianciano, Centro Commerciale Naturale, Associazione Albergatori Chianciano Terme e Proloco di Chianciano Terme per la creazione di cartellone eventi unico per la stagione estiva. Tutte le informazioni sulla rassegna, che partirà da fine maggio, possono essere trovate nella pagina facebook dedicata (Chianciano Terme da Vivere) e nei magazine informativi che saranno distribuiti nelle strutture ricettive del territorio.