La musica antica prende forma: ultimo appuntamento con “Turisti per casa”

Domenica mattina si conclude il ciclo d'inverno 2020 di percorsi "indoor" con una visita in Pinacoteca

Sano di Pietro, Assunzione della Vergine particolare

SIENA. Trova la ghironda sulla pala d’altare: potresti sentirla suonare. E’ l’incipit del terzo appuntamento per i Turisti per casa, domenica mattina. I percorsi “indoor” proposti ai residenti dalle guide Federagit Confesercenti Siena per l’inverno 2020 si concludono il 23 febbraio con un tema multisensoriale: la “musica visibile”. Completando il percorso di introspezione tra i capolavori della Pinacoteca nazionale, gli occhi dei presenti saranno indirizzati verso ghironde, organi portativi, liuti ed altri strumenti musicali che in quantità non marginale sono presenti nei dipinti del Tre-Quattrocento. Aspetto originale è la ricorrenza di questi oggetti d’intrattenimento nei dipinti a tema sacro, come l'”Assunzione della Vergine” di Sano di Pietro (nella foto); ancor più curioso sarà scoprire il motivo di questi abbinamenti.

Non sarà questo l’unico elemento distintivo per l’ultimo appuntamento da Turisti per casa. Nel corso della passeggiata, gli strumenti finiranno per ‘uscire’ dai dipinti e prendere forma tridimensionale, materializzandosi nelle mani di tre suonatori. Si tratta degli “Inchanto”, gruppo musicale attivo da 25 anni e specializzato nell’esecuzione di musica antica, eseguita strumenti della tradizione classica. Michele Scarpini, ad esempio utilizza il dulcimer, Cesare Guasconi la ghironda, Marco del Bigo l’arpa bardica: insieme, domenica mattina, proporranno brani tratti da fonti antiche quali il “Laudario di Cortona”, le “Càntigas de Santa Maria”.

COME PARTECIPARE A TURISTI PER CASA. Il ritrovo per domenica 23 febbraio è per le ore 11 in via San Pietro 29: da qui partirà il percorso all’interno della Pinacoteca. Il costo di partecipazione a persona è di 5 euro (gratis i bambini sotto i 12 anni), oltre al biglietto di ingresso al museo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 3348418736 o scrivere a federagitsiena@libero.it<mailt o:federagitsiena@libero.it>.

Immagine allegata: una componente degli “Inchanto” e Sano di Pietro, Assunzione della Vergine – particolare (foto Pinacoteca Nazionale di Siena su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per ll Turismo, Polo museale della Toscana)