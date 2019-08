La città rigenera i quartieri: c’è “E..state all’Isola”

Un progetto del Comune in partenariato con la Misericordia, Sobborghi Onlus e Lions Club in collaborazione con Vernice Progetti Culturali

SIENA. Per la prima volta il Comune di Siena, in collaborazione con alcune associazioni di volontariato, culturali e artistiche della città, propone la rassegna “Estate all’Isola”, un programma di coinvolgimento intergenerazionale tramite percorsi educativi e formativi inclusivi rivolti agli insediamenti residenziali esterni al centro storico a prevenzione di fenomeni di violenza, devianza e bullismo in una sorta di peer education esclusivamente positiva. “E…STATE ALL’ISOLA” nasce dal progetto “Giovani nei quartieri” studiato e concepito con lo scopo di proporre momenti di svago e socializzazione ai residenti del quartiere. Un programma rivolto certamente ai giovani, che ci auguriamo possano farsi protagonisti attivi della vita del quartiere, ma anche ai bambini, alle famiglie e agli anziani. Partendo dai giovani che frequentano il Centro di Aggregazione Giovanile “Sale&Pepe”, il progetto si propone di giungere alle famiglie, andando a lavorare sull’integrazione sociale e culturale delle stesse. Prevede una serie coordinata di azioni, attività, interventi che hanno come protagonisti attivi o passivi (attori o destinatari) i giovani che frequentano il Centro, i quali si faranno da vettori per il coinvolgimento delle famiglie e di tutta la comunità locale in un processo costante di integrazione. Si tratta di un ricco calendario di eventi e iniziative di musica, danza, teatro e cinema.

Il progetto, promosso da Comune di Siena in partenariato con la Misericordia di Siena, Sobborghi Onlus e Lions Club Siena, mira quindi ad innescare un processo rigenerativo nel quartiere di Isola d’Arbia diretto, tra l’altro, a migliorare il livello di integrazione socio-culturale della popolazione residente e che ha il proprio fulcro nell’azione del Centro di Aggregazione Giovanile (trasformato, di fatto, in un Centro polivalente). Al progetto stanno aderendo già altri soggetti pubblici e privati e nasce per favorire il benessere e la qualità della vita nelle città, in particolare nelle aree periferiche. Una sfida ambiziosa, pensata per il periodo estivo in un quartiere “pilota”: Isola d’Arbia che si trova a sud della città.

È in queste zone dove, accanto ad alcune criticità, è presente un ricco tessuto di associazioni, cooperative sociali e gruppi informali, che “Giovani nei quartieri” vuole ampliare le opportunità, promuovere il protagonismo delle comunità nello sviluppo delle aree e “accendere le luci” con nuovi progetti artistici e di aggregazione, iniziative culturali e di dibattito al fine di renderle attrattive nel contesto cittadino. Fra le attività di educazione e svago per i più piccoli “L’isola dei Bimbi” con giochi a tema su corporeità, espressività e intercultura proposti da personale professionale, dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni e “Tornare a scuola” un progetto coordinato dagli operatori volontari del Lions Club Siena e del Servizio Civile che arrivano in aiuto e in supporto per riguardare e completare i compiti delle vacanze e iniziative serali organizzate dal “CAG di sera”, consigliato dagli 11 ai 25 anni, dove gli operatori dell’Associazione Culturale Sobborghi ONLUS proporranno laboratori teatrali, tornei di scacchi e altri giochi all’interno dei locali e all’aperto. Non mancheranno gli incontri e i dibattiti su argomenti individuati anche su richiesta, per favorire la condivisione e lo scambio di idee e opinioni.

Fra le iniziative più coinvolgenti che generalmente vengono organizzate in piazza, davanti alla sede della Misericordia di Siena (Via della Mercanzia, 76) si segnalano gli Aperietnici, a cura delle famiglie residenti. Tutte le famiglie potranno partecipare alla preparazione e allo scambio culinario con i residenti che desiderano far assaggiare ai propri vicini i piatti tipici della propria tradizione nei giorni del 3 e del 30 agosto e del 13 settembre dalle ore 9 alle ore 13. Sempre negli stessi giorni e orari si terrà anche il Mercatino di scambio dove i residenti potranno incontrarsi e scambiare oggetti ancora in buono stato che non si usano più con altri che possono invece essere utili. Accanto a queste attività si segnala “Recitando, musicando e..”, una serie di spettacoli di danza teatro e cinema, performance e laboratori artistici. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Per informazioni: giovani.quartieri@comune.siena.it – www.comune.siena.it – www.sienacomunica.it

Link per scaricare il programma.