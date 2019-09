La 37° edizione della Festa dell’Uva e del Vino di Chiusi entra nel vivo

Il folklore della festa sarà, come sempre, garantito dalle tradizionali cene nelle taverne (terzieri)

CHIUSI. Il centro storico della Città di Chiusi è pronto ad entrare nel vivo della 37° edizione della Festa dell’Uva e del Vino, che animerà le strade e le piazze della cittadina etrusca da venerdì 27 a domenica 29 settembre. Il folklore della festa (il programma completo è consultabile online sul sito www.festadelluvaedelvino.com) sarà, come sempre, garantito dalle tradizionali cene nelle taverne (terzieri), previste tutti i giorni dalle ore 20.00, e caratterizzate da un menù pensato e creato per esaltare i prodotti della Città di Chiusi e del territorio, tra i quali spiccano i piatti di: pici fatti a mano, cacciagione, carne alla brace e altre specialità locali. Cuore degustativo della festa l’Enoteca in Piazza Duomo che è già aperta tutte le sere dalle ore 19, dove è possibile scegliere tra le prime 50 etichette italiane oltre ad una selezione di vini locali. Ogni giornata di festa sarà ricca di opportunità di intrattenimento tra visite guidate nei Musei con degustazioni (il Museo Nazionale Etrusco domenica 29 sarà ad ingresso gratuito e nei tre musei della Città di Chiusi è attiva la mostra recentemente inaugurata – Ri scrivere il passato: il nome etrusco di Chiusi e altre storie), mercatini, area bimbi e serate scandite a ritmo di musica con vari dj e live set allestiti nelle piazze della città. Tra gli eventi più attesi la tradizionale “Sfilata di Bacco e Giochi Popolari”, che si svolgerà domenica pomeriggio dalle ore 16.00 e alla quale parteciperà anche la Filarmonica Città di Chiusi; al termine della sfilata si svolgerà l’esibizione degli sbandieratori e tamburini della città di Chiusi

“Sarà un fine settimana da non perdere -dichiarano il sindaco del Comune della di Chiusi Juri Bettollini e il vicesindaco Chiara Lanari- la 37° edizione della Festa dell’Uva e del Vino ci permetterà di vivere delle giornate all’insegna del folklore e della tradizione, della valorizzazione e dell’accoglienza. Con piacere è arrivata nella nostra Città una famiglia proveniente da Neu Isenburg, Città gemellata con la Città di Chiusi, e oltre 300 persone si sono prenotate al Treno Natura Siena-Chiusi, inoltre arriveranno 22 camperisti per la Festa Nazionale del Plein Air Bandiere Arancioni e un gruppo trekking in occasione della manifestazione Terretrusche. Come ogni anno, quindi, grazie al lavoro di tante persone, in primis dei Terzieri, che ringraziamo; siamo certi che la Festa dell’Uva e del Vino sarà il miglior saluto possibile all’estate e il più caldo benvenuto all’autunno”.

“La Festa dell’Uva e del Vino di quest’anno – sottolinea Matteo Fuccelli, camerlengo dei Terzieri Città di Chiusi – è ricca di eventi, di iniziative e di novità:più di venti cantine, tanti espositori, vari concerti e molto divertimento. Abbiamo avuto una grande attenzione nel creare più coinvolgimento per lasciare ai visitatori una bella esperienza della festa e della Città di Chiusi.”

“Il nostro lavoro di ricerca sui migliori vini italiani- dichiara Simone Agostinelli, coordinatore dell’enoteca dei terzieri e sommelier professionista – ha dato veramente frutti importanti e per questo siamo molto soddisfatti di poter offrire a tutti i partecipanti una selezione di alto livello. Nella nostra enoteca possono essere degustate le migliori 50 etichette italiane oltre, naturalmente, ad importanti realtà locali.”

Tra le novità della 37° edizione della Festa dell’Uva e del Vino l’applicazione per smartphone creata appositamente per l’evento:”Promiando”.

“E’un’applicazione che potranno scaricare tutti coloro che verranno alla Festa dell’Uva e del Vino – spiega Gianluca Pirpan, sviluppatore – con l’obiettivo di mettere in relazione l’evento con il territorio attraverso un circuito disegnato in una mappa dove le persone inquadrando le varie mete raggiunte, accumuleranno punti e di conseguenza premi di vario genere messi a disposizione dell’organizzazione e da attività commerciali del territorio.”

Momento molto atteso sarà la “Sfida Culinaria dei Terzieri” che si svolgerà Venerdì 27 settembre quando dove una commissione valuterà il miglior piatto cucinato dei terzieri. La manifestazione è organizzata dai Terzieri della Città di Chiusi con il patrocinio e la collaborazione del Comune, dell’Associazione Italiana Sommelier Toscana (delegazione di Siena), della Proloco e la partecipazione di numerose associazioni, istituzioni e volontari. Per informazioni, nonché per prenotare le visite guidate e le degustazioni è possibile consultare il sito internet www.festadelluvaedelvino.com oppure rivolgersi all’Ufficio Turistico della Città di Chiusi – Proloco – tel. 0578/227667 mail info@prolocochiusi.it