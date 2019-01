Jacobin Italia a Siena, sabato 19 la presentazione

“Vivere in un paese senza sinistra”: per la prima volta sulle lastre la nuova rivista, sorella italiana di Jacobin Usa, al Circolo Arci Lavoro e Sport

SIENA. Jacobin Italia, la nuova rivista sorella dell’omonima statunitense, finalmente anche a Siena. La presentazione del primo numero, dal titolo “Vivere in un paese senza sinistra”, si terrà sabato 19 gennaio alle ore 17.15 nei locali del circolo Arci Lavoro e Sport, in via dei Pispini 18. Si tratta della prima presentazione senese di questa nuova avventura editoriale: coraggiosa, giovane ed ambiziosa.

A presentare la rivista saranno il direttore delle Edizioni Alegre Giulio Calella e lo scrittore Alberto Prunetti, entrambi redattori di Jacobin Italia. Con loro, a coordinare l’incontro, Giulia Romanin Jacur de il lavoro culturale ed Enrico Bertelli del circolo Arci Lavoro e Sport.

Jacobin Italia è la “sorella” italiana della rivista in cui negli USA si ritrovano e si esprimono i sostenitori della rivoluzione progressista guidata da Bernie Sanders: un movimento a cui guardano con interesse e speranza le forze della sinistra in Italia e nel mondo. Una rivista diversa dalle altre, il cui simbolo è un giacobino nero, che senza giri di parole affronta di petto alcuni nodi cruciali del nostro tempo.

“La presentazione di Jacobin – fanno sapere gli organizzatori – era molto attesa in città e abbiamo riscontrato da subito un grande interesse. Sarà un momento vivace e conviviale di confronto libero e di approfondimento politico-culturale, aperto a tutti”. Alla presentazione seguirà un aperitivo sociale a cura del circolo.