In “Terrazza” con Sabrina Impacciatore

Appuntamento da non perdere con l’eclettica attrice, comica e imitatrice

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) – “La Terrazza” di San Casciano dei Bagni presenta Sabrina Impacciatore lunedì 5 agosto (ore 21,30), in un incontro dal titolo ironico: “La seduzione a tutti i tuoi problemi”. Lo scenario è quello di piazza Matteotti, che per un lato si apre su un infinito paesaggio e che ha ispirato il nome dell’iniziativa, oltre ad essere un omaggio al film “La Terrazza” di Ettore Scola (per il quale la Impacciatore, tra l’altro, ha recitato).

Dopo gli appuntamenti con Carlo Cracco, Brunello Cucinelli e Massimo Osanna, ecco quello con la nota attrice, imitatrice e comica, questa volta intervistata al filmmaker e scrittore Riccardo Romani. La Impacciatore è forse il personaggio più eclettico del mondo dello spettacolo. Vanta numerosi film con grandi registi (oltre a Scola, Virzì, Muccino, Genovese, Morricone e tanti altri), la partecipazione a diverse serie tv e videoclip (per cantanti come Jovanotti, Mannoia, Silvestri), una conduzione radiofonica e la doppiatura di un film. La notorietà l’ha raggiunta in vari programmi Rai di successo (da Non è la Rai a Raiot fino al Festival di San Remo), dove è e emersa la sua verve comica e il talento da imitratrice. C’è poi la Sabrina Impacciatore quotata attrice di teatro, con una lunga serie di spettacoli all’attivo. La sua attività ha significato riconoscimenti importanti dal mondo del cinema, con due David di Donatello (come milgiore protagonisa nel film N – Io e Napoleone, e migliore non protagonista in Signorina F. E, ancora, una manciata di Nastri d’argento e premi Flaiano. Un personaggio così eclettico preannuncia un appuntamento imperdibile