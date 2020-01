Il Selvaggio presenta il libro verità “Compagno Mitra”

SIENA. Sarà presentato sabato 25 gennaio, alle 18, presso l’associazione culturale Il Selvaggio in via Santa Caterina 54, il libro “Compagno Mitra” di Gianfranco Stella. Un vero e proprio saggio storico sulle atrocità partigiane accadute dalla Toscana ai confini orientali dell’Italia ma anche dalla Liguria al Piemonte. “Una straordinaria opera di ricerca storica – spiega la nota del presidente dell’associazione – in cui per la prima volta, oltre alla ricostruzione di atroci delitti attribuibili alla Resistenza, si trovano nomi, cognomi e foto di chi li avrebbe commessi, documenti derivanti dagli archivi delle questure, caserme dei carabinieri e archivi di stato opportunamente riportati dall’autore all’interno del libro”.

Alla presentazione, oltre all’autore del libro, prenderanno parte Alberto Cirneco di CasaPound Siena e Stefano Pierucci, collaboratore dell’autore.”Si deve alla perizia e al coraggio di Stella se, nonostante il boicottaggio di ANPI e di certa sinistra, ora vengono finalmente svelati turpi episodi di violenza gratuita e inaudita, avvenuti anche a guerra finita, che per lunghi anni furono colpevolmente tenuti nascosti”, conclude la nota del Selvaggio.

L’appuntamento è per tutti alle ore 18 in via Santa Caterina 54 per scoprire ciò che volutamente si è voluto occultare in oltre 70 anni di storia italiana.”