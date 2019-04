“Il nuovo piano faunistico regionale”: il futuro della caccia

Tavola rotonda con esperti di settore, docenti universitari, associazioni venatorie e rappresentanti politici

SIENA. Il futuro della caccia in Toscana in una tavola rotonda con esperti di settore, docenti universitari, associazioni venatorie e rappresentanti politici. E’ “Il nuovo piano faunistico regionale; prospettive ed opportunità per le aziende faunistiche” l’incontro che si terrà a Siena martedì 2 aprile dalle 9.30 nella Sala Aurora della Provincia di Siena (Piazza Duomo, 9) organizzato dall’Ente Produttori Selvaggina Toscana. L’introduzione e i saluti sono affidati al presidente nazionale di Eps Galdino Cartoni; a seguire un’analisi sulle necessità del territorio e della fauna selvatica a cura di Marco Apollonio, professore del Dipartimento Scienze della Natura e del Territorio all’Università degli Studi di Sassari. Il quadro su cosa ne pensano i cacciatori è affidato a Marco Romagnoli della Confederazione Cacciatori Toscana mentre ad illustrare le esperienze degli Atc sarà il coordinatore regionale Roberto Vivarelli. A seguire una tavola rotonda “La politica e il piano” con l’intervento dei consiglieri regionali delle diverse forze politiche.