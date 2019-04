Il mercato in Piazza del Campo nel Medioevo per Siena for Kids

Appuntamento domenica 28 aprile ore 11 in Piazza del Campo, di fronte a Fonte Gaia

SIENA. Domenica 28 aprile un nuovo appuntamento per i bambini: una divertente passeggiata per scoprire insieme come funzionava il mercato in Piazza del Campo nel Medioevo e per esplorare l’Orto dei Pecci, dove la campagna incontra la città. Grazie all’aiuto di una guida esperta, sarà possibile ricercare e riconoscere le piante che rendevano più buone le ricette antiche, e magari anche avvistare anche qualche animale.

Costo € 6 a bambino (gratuito per il primo accompagnatore, a pagamento per l’eventuale secondo accompagnatore).

Per info e prenotazioni: 057743273 o info@guidesiena.it