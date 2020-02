Il Comitato 10 febbraio presenta gli eventi per ricordare i Martiri delle Foibe

L'appuntamento, con il tradizionale corteo per le vie cittadine, è fissato per sabato, 8 febbraio

SIENA. Comitato 10 Febbraio Siena organizza per sabato 8 febbraio un corteo cittadino e conferenza per ricordare i Martiri delle Foibe e gli esuli di Istria e Dalmazia.

“Il Comitato 10 Febbraio nasce con l’intento di riunire tutte le persone che, indistintamente dal credo politico, vogliono rendere un degno omaggio agli italiani infoibati e agli esuli giuliano-dalmati. Come lo scorso anno organizziamo un corteo nel centro di Siena e a seguire una conferenza con interventi di esuli e studiosi di questa triste vicenda storica.

Sabato 8 febbraio alle ore 16.30 ci ritroveremo in Piazza Matteotti per poi sfilare nelle vie cittadine con i tricolori per ricordare i nostri fratelli giuliano dalmati infoibati dalle truppe comuniste del Maresciallo jugoslavo Tito. Al termine del corteo avrà luogo, alle ore 18.00, a Palazzo Patrizi la conferenza sul tema delle Foibe a cui parteciperanno: Claudio Bronzin (Esule di Pola e sopravvissuto della Strage di Vergarolla), Mauro Tonino (Scrittore e giornalista friulano) e il Professor Vinicio Serino (Antropologo e Docente Universitario).

Siamo contenti che l’Amministrazione Comunale abbia deciso di appoggiare questa nostra iniziativa concedendoci il patrocinio e per questo vogliamo ringraziare il Sindaco de Mossi e tutta la sua Giunta.

Crediamo che sia un dovere di tutti ricordare questa triste pagina della nostra storia, soprattutto dopo che per anni la storiografia e la politica hanno cercato di insabbiare questa vicenda. Il lavoro che il Comitato 10 Febbraio sta svolgendo, dal primo istante della sua nascita, è proprio quello di rendere le persone più partecipi su ciò che accadde sul fronte orientale sul finire della Seconda Guerra Mondiale.”