Il cielo di primavera visto dalla Specola Capannoli

SIENA. In caso di cielo sereno l’appuntamento per il pubblico è sabato 6 aprile alle ore 21,30 presso Porta Laterina a Siena da dove raggiungeremo a piedi la Specola “Palmiero Capannoli” per osservare il cielo di aprile, ottimo ancora per quanto riguarda le galassie che con la Luna Nuova sarà anche più comodo osservare: Leone, Vergine e Chioma di Berenice saranno le costellazioni al centro dell’attenzione. La serata è gratuita ma su prenotazione da effettuare on line al link http://www. astrofilisenesi.it/specola/ visite-specola.asp oppure telefonando al 3388861549 (Davide), anche per conferma in caso di tempo incerto. Si raccomanda la puntualità ed un abbigliamento adatto per stare all’aperto nelle ore notturne.

Nell’occasione sarà anche possibile associarsi all’UAS per il 2019 e vivere così da vicino la passione per il cielo.