I giorno di Ghino, dal 30 luglio al 18 agosto

Un lungo programma per il festival che anima Radicofani e Contignano

RADICOFANI (VAL D’ORCIA – SIENA) – Dal 30 luglio al 18 agosto il Comune di Radicofani celebra, con il festival “I giorni di Ghino” il suo personaggio più noto. I primi giorni sono dedicati a seminari di musica e stage di danza, riservati ai più giovani. Venerdì 2 agosto il cartellone entra nel vivo con una passeggiata lungo di antichi percorsi legati alla Francigena (ore 9), con partenza da Porta Romana. Nel pomeriggio (ore 17) la presentazione sul libro “Camminare in Toscana” di Barbara Gizzi, con storie e identità in sei percorsi. Più tardi (ore 21) il concerto del Mühlfeld Quartet, ovvero Massimo Buonocore, Antonio Di Costanzo, Fabrizio Fornataro, Francesco Abate, clarinettisti diplomati a pieni voti nei vari conservatori campani che si richiamano al noto clarinettista capace di conquistare il compositore Johannes Brahms. Il repertorio del Mühlfeld Quartet va dal classico fino a ai giorni nostri.

Sabato 3 agosto è prevista una passeggiata urbana tra i simboli della Francigena (partenza ore 9,30 in piazza San Pietro), nel pomeriggio un seminario sullo stesso tema con Rita Roberto, studiosa del cammino e della simbologia (ore 17, sala consiliare). In serata, concerto finale dei seminari di musica (ore 21,30) in piazza San Pietro e, in contemporanea, quello di Silvia Querci, tributo a Mina, in piazza della Torre a Contignano.

Domenica 4 agosto, torna la festa medievale nella rocca di Ghino di Tacco: il programma dettagliato su www.fortezzaradicofani.it.

Lunedì 5 agosto (ore 21,30), nella piazza Ghino di Tacco di Radicofani la compagnia Mald’Estro presenta uno spettacolo tratto dal “Plauto” di Aristofane: “Miseria non canta messa”. Sarà un tuffo nella contemporaneità, pur partendo da un testo antico, cercando di rispondere alle sempre verdi domande sulla giustizia, l’equità e gli incomprensibili dilemmi che regolano la finanza. Il tutto miscelato attraverso un’archetipica comicità toscana, nel testo di Alessandro Calonaci.

Martedì 6 agosto (ore 21, piazza della Torre a Contignano), altro spettacolo teatrale della compagnia Mald’Estro: “Il bagno”, tratto da Majakovskji, per coinvolgere il pubblico, divertendolo e stuzzicandolo, andando alla ricerca di un mondo migliore.

Mercoledì 7 agosto (ore 21, piazzetta del Teatro), “Canti di Scola”: i riti, la danza e la poesia legati alle festi di matrimonio nell’Italia ebraica, con Radicanto ed Enrico Fink. In quella che era la piazza Giudea, nel ghetto ebraico di Radicofani, Enrico Fink, da anni una delle voci principali del mondo ebraico italiano, si unisce alla band pugliese Radicanto, interprete della tradizione mediterranea, italiana e anche ebraica, per proporre in una veste trascinante e coinvolgente i canti italiani per le feste ebraiche, frutto di interazione e scambio con le tradizioni popolari e colte italiane. Sono i “canti di Scola”, dove Scola è la sinagoga, ma soprattutto il luogo della comunità, il centro della vita ebraica. Il concerto si svolge come la celebrazione di un matrimonio, e passa dai coinvolgenti momenti del rito alle danze di festeggiamento, dai processionali per l’arrivo del corteo nuziale ad antichi poemi rinascimentali musicati come balli di corte.

Giovedì 8 agosto (ore 21, piazzetta del Teatro) il concerto dei Synthagma Project: musiche antiche e composizioni originali suonate e processate attraverso l’elettronica, per sonorità completamente nuove.

Venerdì 9 agosto (ore 17, sala consiliare) convegno sullo Statuto duecentesco di Radicofani, con Mario Marrocchi. Nel libro frutto di un’attenta ricerca, si riporta alla luce una comunità nell’età di mezzo. vie, strade, ospedali…la giustizia, le norme, le produzioni agricole di una terra di confine in mano al Papato.

Lunedì 12 agosto (ore 18,30, sala consiliare) la presentazione del libro “I cavalieri di Santo Stefano”, con l’autrice Chiara Varisco. È il frutto di una lunga ricerca nell’Amiata grossetana e nel nostro territorio, su quell’Ordine cavalleresco voluto dai Medici che ha dato lustro all’intera Toscana e creato una rete di commende in tutto il territorio Mediceo. In serata (ore 21, piazza Ghino di Tacco) Carta Canta e Corale di Arcidosso si esibiscono nella “Buona novella”, tributo a Fabrizio De André.

Martedì 13 agosto (ore 21,15, piazza San Pietro) la banda Giuseppe Verdi di Radicofani ripropone il concerto di mezz’agosto, per un momento di coinvolgimento paesano.

Mercoledì 14 agosto (ore 21,45, piazza San Pietro), Nello Salza Ensemble in “Una tromba da Oscar”. In effetti, il protagonista della serata ha suonato in 250 colonne sonore di film internazionali con Ennio Morricone ed ha inciso oltre 400 colonne sonore come tromba solista. Ha suonato inoltre con altri artisti come: Nicola Piovani, Luis Bacalov, Riz Ortolani e come tromba solista in film leggendari, molti dei qualti premiati con l’Oscar. Vanta importanti collaborazioni con altri grandi artisti come: Baglioni, Mina, Zucchero, Max Gazzè, Modugno, Pavarotti, Bocelli.

Giovedì 15 agosto, la residenza teatrale di Angela Malfitano, propone “Il viaggio di Capitan Fracassa”, tratto dal film di Ettore Scola, nella cornice del Giardino romantico “Bosco Isabella”.

Venerdì 16 agosto (ore 17, sala consiliare) la presentazione del libro “Ordine di Kesserling. Arretrare combattendo”, sulla battaglia per la liberazione di Radicofani, con l’autore Raffaele Moncada. La minuziosità e l’attenzione con il quale il professore affronta i singoli fatti fanno di questo volume un documento importantissimo per la storia locale. In serata (ore 21, piazza San Pietro) il concerto dei Fake 4te, che propone famosi brani pop e rock. Quindi (ore 22,30, stessa piazza) l’esibizione dei Belindà gruppo promettente di giovani di Farnetella.

Sabato 17 agosto la Notte bianca nel Centro commerciale (dalle ore 20). Domenica 18 agosto l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Siena a Contignano (ore 18). Nella piazzetta del Teatro (ore 21), nell’ambitop del festival internazionale sulla Francigena,il concerto del Duo Ausencias, che propone musiche dal mondo: Roberto Cecchetti al violino e Massimo Signorini alla fisarmonica presentano un programma vario che spazia dalle musiche da film, al tango, dal jazz al Klezmer. Per informazioni, pagina Facebook e sito internet del Comune di Radicofani, mail: ass.cultura@comune.radicofani.si.it.