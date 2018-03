“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per Bandini e Roncalli

All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione

SIENA. Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, per la regione Toscana hanno partecipato gli studenti delle scuole ISIS V. Fossombroni di Grosseto, IIS Roncalli di Poggibonsi (Siena) e IIS Sallustio Bandini di Siena.