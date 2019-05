Giuseppe Antoci agli Intronati invitato da Libera Siena

SIENA. Venerdi 7 giugno p.v. alle ore 18,00 presso la BIBLIOTECA degli Intronati (via della Sapienza,3 ) sarà ospite del coordinamento di Libera Siena Giuseppe Antoci. Il suo curriculum in breve: viene nominato Presidente del Parco dei Nebrodi nel 2013. Collabora alla stesura del Protocollo per l’assegnazione dei contributi AGEA nel 2014; subisce un attentato nel maggio 2016. Andrea Camilleri lo definisce “un eroe dei nostri tempi” nel 2016. Il Presidente Mattarella gli concede l’onorificenza di “ufficiale al merito della Repubblica” nel novembre 2016. La Regione Sicilia lo solleva anticipatamente dall’incarico nel febbraio del 2018; l’inchiesta per l’attentato subìto viene archiviata nel settembre 2018. Rinuncia alla candidatura alle elezioni europee per motivi di sicurezza nell’aprile 2019

“Un incontro con un UOMO dello STATO che continua a ribadire che “la legalità va praticata e non predicata” a cui invitiamo Istituzioni, Soci ed Amici di LIBERA”