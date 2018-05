“Una giornata nel IX secolo” all’Archeodromo

POGGIBONSI. Nuovo evento al villaggio altomedievale di Poggio Imperiale. Domani, domenica 13 maggio all’Archeodromo, si svolge infatti “Una giornata nel IX secolo” per un pomeriggio nell’alto medioevo.

L’evento. E’ domenica e al villaggio la vita scorre tranquilla con tutti gli abitanti impegnati nelle loro attività. Il dominus Razo ha però messo al lavoro tutti i suoi servi per soddisfare i propri bisogni e quelli di un ospite importante, Ansipertu, il monetiere, che in viaggio verso la zecca di Lucca, ha deciso di trascorrere qualche giorno con Razo e la sua famiglia.

Il fabbro, la tintrice, il candelaio, il fornaio e molti altri sveleranno i segreti delle loro arti e faranno visitare il villaggio in un viaggio indietro nel tempo di oltre 1200 anni.

Le iniziative prenderanno il via alle 14,30 e proseguiranno fino alle 19 con la partecipazione di Archeotipo srl e Curtis Winigia.

Info: www.archeodromopoggibonsi.it, www.parco-poggibonsi.it,info@parco-poggibonsi.it, 392.9279400.

L’ingresso è libero ed in caso di cattive condizioni meteorologiche l’evento sarà rimandato.