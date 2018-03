Giornata nazionale del Paesaggio ad Abbadia Isola

Focus sull’importanza della tutela paesaggistica, per incoraggiare lo studio della memoria storica e diffondere il valore identitario del paesaggio

MONTERIGGIONI. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, è lieta di celebrare la seconda edizione della Giornata nazionale del Paesaggio 2018 (Decreto ministeriale n. 457 del 7 ottobre 2016), con la giornata di studi che si terrà il prossimo mercoledì 14 marzo, presso Abbadia Isola, Monteriggioni (Si), dalle 9: 00 alle 17: 30.

Il ricco programma d’interventi è un focus sull’importanza della tutela paesaggistica, rivolto ad incoraggiare lo studio della memoria storica e diffondere la presa di coscienza del valore identitario del paesaggio.

Quest’anno la Giornata nazionale del Paesaggio 2018 cade in concomitanza con l’Anno europeo del patrimonio culturale, richiamando come finalità la valorizzazione del patrimonio culturale d’Europa quale risorsa condivisa, la sensibilizzazione della collettività alla storia e ai valori comuni e rafforzando il senso di appartenenza allo spazio comune europeo, in linea con la Decisione UE 864/2017.

Sarà occasione infine per presentare la Carta dei diritti del Paesaggio, la Carta nazionale del Paesaggio e illustrare le Linee Guida per i procedimenti di adeguamento e conformazione al P.I.T. degli strumenti urbanistici di tutela del territorio.