Funghi in mostra: dal bosco all’Accademia per una conferenza

Appuntamento domenica, 27 ottobre, dalle 10 alle 18 per scoprire "Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sui funghi"

SIENA. “Funghi in mostra: dal bosco all’Accademia” è il titolo della mostra visitabile a ingresso libero domenica 27 ottobre dalle 10 alle 19 a piano terra del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici. Dopo il successo di pubblico dello scorso anno viene allestita per la seconda volta questa esposizione didattica di funghi raccolti nei boschi senesi o toscani da esperti micologi dell’Accademia e del Gruppo Micologico Naturalistico “Terra di Siena” che organizzano l’iniziativa e che saranno a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori.

Alle 17 in aula magna, per il ciclo “La pietra di paragone” si terrà la conferenza “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sui funghi” con le micologhe Carla Barluzzi e Claudia Perini: un’occasione per scoprire curiosità o sfatare credenze sui funghi buoni e tossici. Questa apertura straordinaria di domenica sarà un’occasione anche per visitare il Museo con le sue varie sezioni e i quadri fotografici del fisiocritico Giovanni Cappelli esposti nel seminterrato dell’Accademia nella mostra mercato “Scampoli di natura: animali di Toscana” che sarà aperta ancora fino al 31 ottobre e il cui ricavato serve a sostenere lo stesso Museo.

La locandina dell’iniziativa è scaricabile all’indirizzo: https://www.fisiocritici.it/images/pdf/Eventi/2019/2019.10.27_FUNGHI_IN_MOSTRA_2019.pdf.