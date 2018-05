Forze dell’ordine e volontari in campo per il “Città di Siena”

Organizzato da Uisp Siena, si inizia la prossima settimana. Il torneo si disputerà sui campi di San Miniato e via Custoza a Siena, la finale è prevista per il 20 giugno.

SIENA. Valorizzare il ruolo che viene svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine e dalle associazioni di volontariato e pubbliche di Siena: è questo l’intento del torneo di calcio a otto “Città di Siena”, organizzato dalla struttura di attività calcio di Uisp Siena. La manifestazione, rivolta alle forze dell’ordine e alle associazioni di volontariato, inizierà il prossimo 22 maggio e si disputerà in due gironi: nel raggruppamento A ci saranno Asl, Carabinieri e Vigili del fuoco; nel B sono iscritte Guardia di Finanza, Misericordia, Paracadutisti e Pubblica Assistenza. Il torneo si disputerà sui campi di San Miniato e via Custoza a Siena, la finale è prevista per il 20 giugno.

Sponsor della manifestazione sono Tipica Macelleria Rapaccini, Trattoria La Fornace, Numero 1, Il Mastro, Siena Motori.