Festa del Luca: gran finale con Lorenzo Baglioni e Leonardo Manera

CASTELNUOVO BERARDENGA. La Festa del Luca si avvia verso il gran finale a San Gusmè con un weekend ricco di appuntamenti. Sabato 7 settembre, dalle ore 16.30, il borgo nel comune di Castelnuovo Berardenga sarà animato dal Mercatino del Luca, con prodotti del territorio e artigianato locale, e musica dal vivo con l’Italian Jazz Quartet, alle ore 17, e la performance di Lorenzo Baglioni, alle ore 21.30, con ingresso libero. Domenica 8 settembre l’ultima giornata della festa sarà dedicata alla riscoperta del territorio con la passeggiata organizzata dal GEB Gruppo escursionisti Berardenga e dalla sezione trekking del Gruppo Sportivo Quercegrossa, con partenza alle ore 9, ed entrerà nel vivo dalla mattina con esposizioni artistiche, degustazioni di vini e prodotti locali, musica e animazione con Leonardo Manera, prima dei tradizionali fuochi d’artificio che chiuderanno la manifestazione alle ore 23.

La giornata di sabato 7 settembre si aprirà alle ore 16.30 con il Mercatino del Luca, che animerà le vie del borgo fino alle ore 20 e sarà affiancato, alle ore 17, dalla musica dal vivo dell’Italian Jazz Quartet composto da Emanuele Marsico, voce e tromba; Joseph Nowell, piano; Amedeo Verniani, contrabbasso, e Giulio Sacchini, batteria. Alle ore 21.30 la festa del Luca vedrà protagonista Lorenzo Baglioni con il suo “Selfie”, spettacolo-autoritratto musicale dell’artista.

Il gran finale di domenica 8 settembre inizierà alle ore 9 con la passeggiata “A spasso nel tempo”, con ritrovo e iscrizioni alle ore 8.30 e “La farfalla di Arceno”, e continuerà alle ore 10 con “Artisti nel borgo”, esposizione di quadri, fotografie e sculture in tutto il borgo di San Gusmè. Dalle ore 12 saranno aperti gli stand gastronomici e dalle ore 16.30 le vie del paese saranno animate dalla Big Band Machine in concerto e degustazioni di vini delle aziende del Chianti Classico, dalle ore 17. Alle ore 18.45 è in programma la premiazione del concorso “Artisti nel borgo”, prima di assaggiare piatti e sapori del territorio negli stand gastronomici dalle ore 19. Alle ore 21.15 la festa vedrà protagonista Lorenzo Manera, volto noto della tv, con una performance che racconterà la vita quotidiana fra amore e lavoro trasformandosi anche nei personaggi interpretati per molti anni nelle trasmissioni Zelig e Colorado. Alle ore 23 il gran finale sarà con i fuochi d’artificio che illumineranno il borgo.

Informazioni. Per conoscere tutto il programma della Festa del Luca è possibile visitare il sito www.sangusme.it e la pagina Facebook Pro Loco San Gusmé oppure telefonare al numero 345-9308292 o scrivere all’indirizzo mail prosangusme@gmail.com.