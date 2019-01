Epifania con il Palazzo delle fiabe

Nellee sale giochi a tema, racconti di fiabe, esperienze musicali, laboratori creativi e personaggi fantastici

SAN QUIRICO D’ORCIA. Palazzo Chigi si trasforma in un luogo magico, dove vivere straordinarie esperienze, fra tradizione e meraviglia all’insegna del Natale. Inaugurato il 24 dicembre rimarrà aperto fino al giorno della Befana il Palazzo delle Fiabe. Le sale affrescate (dalle 15.30 alle 19) accoglieranno i visitatori con giochi a tema, racconti di fiabe, esperienze musicali, laboratori di creatività e personaggi fantastici.

Fino al giorno della Befana, inoltre, sarà visitabile la mostra di Simona Casagli Percezioni visive (Palazzo Chigi). La realtà è solamente la parte visibile della struttura dell’essere, quella che percepiamo e immaginiamo – spiega l’artista – Oltre c’è altro, quel frammento del reale che sfugge ai nostri sensi e diviene anima ed essenza pura. Un percorso di ricerca, talvolta spirituale, attraverso la natura e i suoi elementi, rappresentati in un contesto del tutto personale e simbolico. Una serie di opere volte a svelare verità nascoste che si celano dietro apparenze ingannatrici, uno specchio che riflette la società attuale. Un invito alla conoscenza come soluzione per una nuova rinascita’.

Informazioni: Ingresso 4,50 euro. Kit Palazzo delle Fiabe 6 euro Ufficio Turistico 0577 899728 ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.itBiblioteca Comunale 0577 899724 biblioteca@comune.sanquiricodorcia.si.it