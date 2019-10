Ecomaratona del Chianti: un preludio notturno

CASTELNUOVO BERARDENGA. (a. p.) Poco prima di cena, sono ottanta le fiaccole accese per evidenziare il percorso in notturna attraverso la Villa Chigi Saracini e poi il centro

storico di Castelnuovo per un totale di 750 metri da percorrere due volte a passo di corsa.

Un preludio sostanzioso di bellezza architettonica ad altri due giorni che di dipaneranno fra le bellezze naturali della Berardenga autunnale scandita da vigneti che sembrano dipinti e singole piante coperte di colori pastello.

Domenica la partenza della maratona dal Castello di Brolio, sabato i giri per le botti che riposano nelle cantine e passeggiate tranquille in

luoghi d’autore visitabili sempre da chiunque in vena di sognare bellezza a occhi aperti.