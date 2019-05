E’ tempo del VII° Torneo di minirugby Fondazione McDonald Italia

Previsti oltre 300 giovani sportivi a Siena per il Torneo di minirugby che coniuga sport e solidarietà

foto di repertorio

SIENA. Sabato e domenica tanti piccoli rugbisti si ritroveranno a Siena per una grande manifestazione di solidarietà, la settima edizione del torneo di minirugby Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia. La manifestazione sportiva tornerà nel tempio della palla ovale senese, il mitico “Sabbione”. L’impianto dell’Acquacalda (via Luciano Banchi, 5) ospiterà infatti la competizione. L’altra novità è l’open day dedicato ai ragazzi delle scuole senesi che ci sarà sabato dalle 15 nel campo sintetico. Questo si svolgerà in contemporanea con il torneo sul campo principale per gli Under 10 (12 squadre partecipanti). La domenica invece ci saranno il torneo riservato alla categorie Under 12 (inizio alle 9.15 al “Sabbione” con 12 squadre partecipanti) e parallelamente una manifestazione extra torneo dedicata ai più piccoli delle categorie Under 6 e Under 8 (dalle 10 sul campo sintetico con 5 squadre partecipanti). La finalità benefica del Torneo è la raccolta di fondi per le Case Ronald, spazi vicini a importanti centri pediatrici che accolgono, gratuitamente, i bambini malati e le loro famiglie, permettendogli di vivere insieme anche durante la cura.

Programma orario sabato 18 maggio 2019

Campo Centrale “Sabbione” Campo Sintetico Ore 14.30 Registrazione Squadre “Open Day Scuole” Ore 15.00 Inizio gare gironi eliminatori Ore 15.00 Accoglienza partecipanti Ore 16.30 Fine gare gironi eliminatori Ore 15.30 Svolgimento “Open Day Scuole” Ore 16.30 Svolgimento gare seconda fase Ore 17.00 Chiusura Manifestazione Ore 17.00 Finale 1° posto A seguire Terzo Tempo e premiazioni

Società partecipanti Under 10

CUS Siena GISPI Rugby Prato Unione Rugby Montelupo Empoli Livorno Rugby Polisportiva Sieci Vasari Rugby AR (Blu) Rugby Mugello Appia Rugby Lions Valdichiana Rooster Galluzzo Vasari Rugby AR (Giallo) Crete Senesi Rugby

Programma orario domenica 19 maggio 2019

Campo Centrale “Sabbione” Campo Sintetico Ore 09.00 Registrazione Squadre “Festa Under6/8” Ore 09. 15 Inizio gare gironi eliminatori Ore 09.30 Accoglienza Squadre Ore 11.30 Fine gare gironi eliminatori Ore 10.00 inizio partite Ore 11.30 Svolgimento gare seconda fase Ore 11.15 fine Partite U8 Ore 14.45 Svolgimento gare semifinali Ore 12.30 fine Partite U6 Terzo Tempo Ore 15.30 Finale 1° posto Premiazioni

Società partecipanti Under 12

CUS Siena Livorno Rugby Unione Rugby Montelupo Empoli Colleferro Rugby Rooster Galluzzo Vasari Rugby Arezzo Lions Valdichiana Appia Rugby Viterbo Rugby Rugby Mugello Polisportiva Sieci Colle V.E.Rugby

Società partecipanti “Festa Under6/8”

CUS Siena Lions Valdichiana Rugby Mugello Appia Rugby Florentia

Fondazione per l’Infanzia Ronald Mc Donald Italia – Sito web: https://www.fondazioneronald.org/

Nasce a Philadelphia nel 1974 ed è presente in 60 paesi del mondo. Ha l’obiettivo di aiutare i bambini malati e in condizioni di disagio. Questo impegno viene realizzato attraverso una serie di iniziative umanitarie e scientifiche; tra queste, principale è la costituzione di Case Ronald, vicine a importanti centri pediatrici, che accolgono, gratuitamente, in appartamenti privati, i bambini malati e le loro famiglie, permettendogli di vivere insieme anche durante la cura, affrontando con maggiore serenità il cammino verso la guarigione. “Casa lontano da casa”. Arriva in Italia nel 1999. Nel 2008 apre la casa di Brescia in collaborazione con l’Azienda Spedali Civili di Brescia e nello stesso anno apre, a Roma, la casa in collaborazione con il Bambino Gesù a Bellosguardo; nel 2011 sempre a Roma con il Bambino Gesù apre la casa di Palidoro, e nel 2013 apre la quarta casa a Firenze in collaborazione con il Meyer.