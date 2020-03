Domenica 15 marzo torna la Granfondo Castello di Monteriggioni

Un appuntamento dedicato agli appassionati di mountain bike

MONTERIGGIONI. A Monteriggioni si rinnova l’appuntamento con la Granfondo Castello di Monteriggioni, in programma domenica 15 marzo con la 29esima edizione organizzata, come ogni anno, dal Team Bike Pionieri con numerosi eventi collaterali anche nella giornata di sabato 14 marzo.

Sabato 14 marzo, dalle ore 9, sono previsti l’apertura dell’area team, l’arrivo delle squadre top e l’apertura dello spazio espositivo con possibilità di test dei prodotti Named, CST e Ridley, collaboratori ufficiali dell’evento. Alle ore 11, dalla base logistica dell’evento, partirà la pedalata turistica GRAVEL organizzata in collaborazione con i ragazzi del Gravel Bike Siena negli sterrati attorno al Castello di Monteriggioni con tre percorsi di 35,70 e 96 km, mentre alle ore 14.30 prenderà il via la camminata lungo la Via Francigena alla scoperta di ruderi e castelli con una quota di partecipazione di 5 euro che comprende guida, assicurazione partecipanti e merenda finale. Alle ore 16 si apriranno le iscrizioni, con la verifica dei preiscritti e la consegna numeri e pacchi gara presso la sede della Protezione Civile a Castellina Scalo. A chiudere la prima giornata sarà la cena con il Team Bike Pionieri aspettando la Granfondo, in programma alle ore 19.30 con piatti tipici e intrattenimento musicale.

Domenica 15 marzo la manifestazione entrerà nel vivo a partire dalle ore 7.30 con le nuove iscrizioni, la verifica dei preiscritti e la consegna di numeri e pacchi gara. Alle ore 9.45 tutti alle griglie di partenza in via Berrettini, a Castellina Scalo, per la partenza della 29esima Granfondo Castello di Monteriggioni alle ore 10. Intorno alle ore 12 è previsto l’arrivo del primo concorrente al Castello di Monteriggioni, per poi accogliere tutti gli altri e riunirsi al Pasta Party aperto dalle ore 12.45. Alle ore 14.30, infine, sarà la volta delle premiazioni presso l’anfiteatro in Piazza Bersaglieri, a Castellina Scalo.

Nei due giorni saranno a disposizione dei concorrenti il lavaggio delle biciclette e le docce presso il magazzino comunale in via Gianni Vitaliano a Castellina Scalo. Saranno, inoltre, disponibili parcheggi per auto segnalati in loco e il parcheggio non attrezzato per camper presso l’azienda vinicola Chianti Bartali, a Castellina Scalo. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.teambikepionieri.it.

La Granfondo Castello di Monteriggioni. Tutto nasce nel lontano 1992. La prima edizione si chiamava Gran Fondo Città del Cristallo, prendendo il nome da Colle val D’Elsa, famosa in tutto il mondo per i suoi cristalli artigianali. Il Team Bike Pionieri era nato da poco, ma l’entusiasmo per la neonata disciplina ciclistica portò alla decisione di organizzare una gara lungo i sentieri della Montagnola frequentati quotidianamente. Subito ci si rese conto che l’evento aveva suscitato molto interesse, e potenzialità per crescere. E’ iniziato così il lungo cammino che ha portato la Granfondo Castello di Monteriggioni a essere una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale con molteplici sforzi di un’associazione “familiare” come quella del Team Bike Pionieri, costituita da amici che condividono una passione, per far emergere nel panorama delle numerose gare di mountain bike la Granfondo Castello di Monteriggioni.

Anno dopo anno la manifestazione è stata studiata con attenzione per offrire ai partecipanti una giornata “unica” dal punto di vista agonistico e dal punto di vista organizzativo, tanto da diventare una manifestazione tra le più importanti a livello nazionale. L’impegno del Team Bike Pionieri è stato supportato dall’amministrazione comunale, che ha investito negli anni molte energie economiche e logistiche. L’impegno congiunto ha portato anche alla realizzazione di una serie di percorsi permanenti sulla Via Francigena, percorsa da migliaia di turisti che scelgono un modo di viaggiare “lento” ma attento e consapevole delle bellezze che li circondano. Questa cornice paesaggistica, accompagnata da una buona accoglienza, è stata determinante per il successo della “gara” iniziata un po’ per gioco tra un gruppo di amici amanti del mountain bike con poche centinaia di partecipanti e cresciuta fin dalle prime edizioni fino a raggiungere oltre millecinquecento presenze negli ultimi anni.

Con il record di iscritti raggiunto per la 26esima edizione nel marzo 2017, pari a oltre 1700, possiamo dire, senza paura di essere smentiti, di essere tra le prime 6/7 gare del panorama nazionale. Numerosi anche gli atleti di livello internazionale che hanno partecipato negli anni alla Granfondo Castello di Monteriggioni. Solo per citarne alcuni, possiamo nominare il colombiano Paez, Medveded, Casagrande, Hofer, Deho, Alberati, Mensi e il vincitore 2017, l’ex campione del mondo marathon, il portoghese Tiago Ferreira. Nel 2017, inoltre, la manifestazione ha visto la partecipazione di Cadel Evans e Alessandro Ballan, testimonial BMC, che hanno portato grande entusiasmo tra i bikers partecipanti pronti a correre con due campioni. Anche il 2018, nonostante la giornata funestata da pioggia e vento, ha visto una grande partecipazione di iscritti, oltre 1500, e atleti Elite, con tutti i più importanti team del panorama nazionale presenti al via.

L’edizione 2019 ha confermato il numero dei 1500 iscritti, con la novità dello spostamento della logistica a Castellina Scalo che ha permesso, con più spazio a disposizione, la partenza, l’area team, l’expo e il Pasta Party finale con la presenza di oltre 2500 persone. L’intenzione è stata, ed è ancora, quella di riuscire a creare un evento che possa coinvolgere i residenti della zona, facendoli partecipi di una manifestazione sempre più attrattiva per il turismo su due ruote. La collaborazione con marchi commerciali di settore e non solo, inoltre, rende merito all’impegno e al lavoro svolto in tutti questi anni dai ragazzi del Team Bike Pionieri.