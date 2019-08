Domenica 11 agosto il Palio di San Cassiano

Campanile, Pozzo, Porticciola e Gattineto si sfidano nel centro di San Casciano dei Bagni

SAN CASCIANO DEI BAGNI. Domenica 11 agosto a San Casciano dei Bagni è in programma l’edizione numero venticinque del Palio di San Cassiano. Dopo il “lancio della sfida” avvenuto una settimana fa, nel pomeriggio domenicale (ore 17) le quattro contrade del paese – Campanile, Pozzo, Porticciola e Gattineto – porteranno il centro storico indietro nei secoli, grazie alla sfilata in costumi rinascimentali che precede le sfide tra le contrade, prima di sfidarsi in vari giochi. Le appassionanti e divertenti gare (dalle ore 17,30), esprimono la tradizione locale: dall’albero della cuccagna, alla corsa dei sacchi e con le brocche.

La graduatoria finale, dopo queste competizioni, servirà a stabilire l’ordine di partenza per l’atteso Palio: ogni contrada avrà una posizione sfalsata in partenza, in corrispondenza alla posizione raggiunta in precedenza. La gara decisiva è prevista intorno alle 19. Compiendo un percorso all’interno del centro storico di San Casciano dei Bagni, i concorrenti spingeranno una carriola con sopra una ranocchia. L’abilità sta non solo nel correre più velocemente degli altri, ma soprattutto nel non far saltare via la rana dalla carriola: a quel punto dovrebbe tornare in posizione per consentire all’atleta di ripartire. I colpi di scena, come si intuisce, sono l’elemento determinante di una corsa nella quale velocità di chi corre non basta per la vittoria. L’arrivo è in piazza Matteotti, la “terrazza” di San Casciano Bagni, tra ali di folla, in parte assiepata nelle tribune.

“Il Palio di San Cassiano – osserva il sindaco Agnese Carletti – rappresenta una ricorrenza consolidata per il nostro borgo. È un evento che coinvolge l’intera popolazione, sopratutto i giovani, e quindi un grande momento di coesione sociale”.

La manifestazione, che si svolge con il patrocinio del Comune di San Casciano dei Bagni, è organizzata dalla Compagnia del Palio di San Cassiano e si lega alle celebrazioni del santo patrono (condiviso con Imola) la cui celebrazione è fissata per il 13 agosto. La festa si colloca nella domenica più vicina alla data.