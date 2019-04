Dolci e dolcezze… e motori

di Andrea Pagliantini

SIENA. In Piazza del Campo, si è svolta la prima manifestazione “Dolci, dolcezze e motori“, con il rombo dei motori che raccolgono la curiosità del pubblico più dei classici dolci della tradizione senese.

Sotto i gazebi mancano le maestà delle rinomate pasticcerie artigianali, ma in compenso una simil macchina arancione che ricorda il celebre telefilm televisivo “Hazzard“, è vista e fotografata a raffica dall’esercito dei “selfisti”.

L’attinenza fra panforte e ricciarelli con i motori c’entra quanto un eschimese a fare il custode di cammelli, ma l’idea di dare una vetrina pubblica a quello che era un vanto della città: l’industria dolciaria è un buon inizio e una buona idea.

Sperando però che il tutto rimanga sotto i gazebi di tre giorni di piazza e non ci siano incongrue scalate di canditi o pasta di mandorle verso le sale nobili del vecchio ospedale Santa Maria della Scala.