Dal 9 all’11 agosto torna ad Asciano il Festival Altraterra

ASCIANO. Dal 9 all’11 agosto torna in Piazza del Grano, per il nono anno consecutivo, la manifestazione organizzata dall’associazione Altraterra: ALTRATERRA, FESTIVAL DI MUSICA POPOLARE

Tanta musica, ottima cucina a km “vero” ed una Piazza che si trasforma in salotto sotto le stelle, questa è la ricetta di Altraterra.

-Venerdì 9 agosto si comincia con lo scrittore e musicista italiano Marco Rovelli che ci diletterà con il suo spettacolo con antichi canti della tradizione popolare toscana.

-Sabato 10 agosto sarà la volta dei Bassamusica, con questo duo faremo un viaggio tra le musiche della tradizione popolare del sud Italia: dal Salento alla Calabria, attraverso il Gargano, la Campania e la Lucania.

-Domenica 11 agosto chiuderanno il Festival i Mamma li Turchi con il loro repertorio di musica popolare dal sud Italia.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 e sono ad ingresso gratuito.

Gusto e ambiente – Ampio spazio sarà poi dedicato al cibo a km 0. Ogni sera a partire dalle 20:00, in collaborazione con Cuochi Alta Etruria, sarà possibile degustare piatti tipici della tradizione culinaria locale preparati rigorosamente con prodotti di stagione acquistati dai produttori e dagli agricoltori della zona. Altro elemento importante sta nell’attenzione all’impatto ecologico del festival: durante i 3 giorni saranno utilizzati materiali biodegradabili e riciclabili oltre a stoviglie di coccio in modo da ridurre ancora di più lo spreco. Non solo, a tutti i partecipanti sarà proposta la raccolta differenziata dei rifiuti.

Punto Bimbo – Da quest’anno in collaborazione con l’Associazione Non Solo Latte sarà allestito un “Punto Bimbo” all’interno della Piazza nel quale i genitori potranno allattare e cambiare i propri bambini in tutta comodità.