Cresce l’Archeodromo: apre il granaio

POGGIBONSI. Domani, sabato 30 marzo, è in programma l’apertura della nuova struttura all’Archeodromo di Poggio Imperiale. Si tratta della prima delle due ricostruzioni realizzate nell’ambito del quarto lotto di lavori sostenuti dalla Regione Toscana. Ad essere inaugurato domani è il granaio, struttura di forma rettangolare posta dietro la grande capanna padronale, (8 x 5 metri, misure leggermente ridotte a confronto dell’originale dato di scavo). Si tratta di un edificio con la forma di un’abitazione ma costruito come una sorta di palafitta su grandi pali portanti. Il pavimento fatto di assi di legno è sopraelevato dal terreno e vi si accede attraverso una scaletta in legno. La seconda tranche del quarto lotto che porterà a realizzare una capanna abitativa avrà inizio nella seconda metà di giugno al termine delle gite scolastiche. L’Archeodromo è un progetto nato con risorse Arcus spa su volontà della Fondazione Musei Senesi e del Comune con il supporto scientifico dell’Università di Siena. Un progetto che è cresciuto e si è evoluto negli anni grazie all’attivazione di molteplici sinergie.

L’appuntamento per domani è alle 16 alla presenza delle Autorità civili e militari. Partecipano all’inaugurazione il Prefetto di Siena Armando Gradone, il Magnifico Rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, il Presidente della Fondazione Musei Senesi Alessandro Ricceri. Presenti il Sindaco David Bussagli, l’Assessore alla Cultura Nicola Berti, Marco Valenti, direttore scientifico del progetto e del Parco.

Domenica 31 marzo a partire dalle 14,30 villaggio aperto e attivo con ‘costruire capanne’.