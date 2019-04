Con “Costruire capanne” è Pasquetta all’Archeodromo

Lunedì 22 aprile dalle 14,30 villaggio carolingio attivo con evento per grandi e piccini

POGGIBONSI. Con “Costruire capanne” sarà Pasquetta all’Archeodromo. L’appuntamento con il nuovo evento in programma è per lunedì 22 aprile a partire dalle 14,30. L’ingresso è libero e parteciperanno all’iniziativa Archeotipo srl, Associazione Culturale Started, Curtis Winigia, Arkè Archeologia Sperimentale.

L’evento. Il nuovo granaio è appena finito, e già c’è bisogno di costruire la nuova casa di Garipaldo, il fornaio. Mentre nel villaggio proseguono le occupazioni quotidiane e Garipaldo sforna focacce per il dominus ed i suoi ospiti, gli altri abitanti lavorano nella costruzione della sua nuova casa. Chi vorrà potrà aiutarli nel loro lavoro. Per i più piccoli (e non solo) verranno allestite postazioni con alcuni divertenti giochi medievali in cui sarà possibile cimentarsi in entusiasmanti gare e tornei, dalla corsa con le doghe, alla disfida del guanciale, ai giochi da tavolo, a diverse prove di abilità.