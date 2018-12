Con Art Box, gli Estrosi tornano con “A cavallo dell’anno”

La mostra di arte contemporanea sarà allestita nelle sale espositive dell’Accabì.Inaugurazione domani, venerdì 14 dicembre, alle 17,30

POGGIBONSI. Gli Estrosi tornano con “A Cavallo dell’Anno 2018-2019”, evento ormai consolidato e salutato negli anni con crescente partecipazione. Come da tradizione si rinnova l’appuntamento con la mostra di arte contemporanea curata dal gruppo degli artisti Estrosi che sarà allestita nelle sale espositive dell’Accabì-Hospitalburresi (al terzo piano). Per l’occasione saranno esposte opere di artisti locali, italiani e internazionali di diverse correnti artistiche.

“A cavallo dell’anno” è infatti una mostra di personali in collettiva. Gli artisti presentano una serie di opere allestite in collettiva negli spazi dell’Accabì. Questa edizione sarà realizzata sul tema Art Box, per cui ogni stanza del centro espositivo conterrà alcuni fra i migliori interpreti di una determinata corrente artistica, quale astratto, scultura, fotografia, installazioni. Ogni sala sarà un contenitore di una avanguardia artistica consentendo di spaziare fra le varie correnti con l’esposizione di due opere ogni per artista. Una sala sarà dedicata ad artisti di fama internazionale.

La mostra di arte contemporanea sarà inaugurata domani, venerdì 14 dicembre alle 17,30. Resterà aperta fino al 19 gennaio e sarà visitabile nel seguente orario di apertura: tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19,30 e il sabato dalle 10 alle 12,30.