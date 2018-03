Cinema: arte sociale o arte per il sociale? Ne parla Giuseppe Gori Savellini

Il Direttore Artistico di Visionaria Film Fest sarà al Siena Art Institute per parlare della funzione sociale del Cinema

SIENA. Arte pubblica destinata alla fruizione collettiva e grande strumento di impegno civico: queste le due anime del cinema “per il sociale” che il Direttore Artistico di Visionaria Film Fest Giuseppe Gori Savellini porta a StARTers, ciclo di assaggi d’arte promosso dal Siena Art Institute. L’appuntamento con “Il Cinema: arte sociale o arte per il sociale?”,che prosegue la conversazione avviata da Siena Art Institute e Visionaria nel contesto del progetto Off Side di Siena Città Aperta, è per martedì 13 marzo alle 18 in Via Tommaso Pendola 37 (ingresso libero).

Nato come forma di arte destinata alla fruizione collettiva, il cinema attraversa in questi anni un periodo di grandi trasformazioni. Al Siena Art Institute, Giuseppe Gori Savellinitratterà il tema dell’evoluzione di pubblico e modalità di distribuzione dei film, indipendenti e mainstream, e disegnerà un quadro delle possibilità di sviluppo futuro di un festival cinematografico indipendente come Visionaria Film Fest. Tra i temi trattati, il progetto Visioni in Movimento – La visione contemporanea dei cammini europei curato da Giuseppe Gori Savellini stesso per Visionaria e la nuova frontiera del cinema in cammino.

Esperto di comunicazione e linguaggi intermediali, dal 2010 Giuseppe Gori Savellini cura la rassegna di cinema indipendente Fuori Fuoco e altri progetti speciali per Visionaria Film Fest, di cui è poi diventato direttore artistico nel 2015. A questa istituzione della cultura cinematografica senese Giuseppe Gori Savellini ha portato la sua passione per i linguaggi contemporanei e per le arti performative, dirigendo due edizioni ricche di contaminazioni e aperte all’innovazione.

“Il Cinema: arte sociale o arte per il sociale?” è un evento del ciclo StARTers – Assaggi d’Arte realizzato da Siena Art Institute in partenariato con Associazione CulturaleVisionaria. L’incontro, che si concluderà con un aperitivo, si svolgerà in italiano con riassunto in inglese e prevederà la proiezione di cortometraggi e spezzoni di film.

INGRESSO LIBERO

Incontro in italiano con riassunto in inglese

Informazioni su www.sienaart.org – 0577 226607